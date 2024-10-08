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Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ

Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ - 08.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ

Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T17:16+0300

2024-10-08T17:16+0300

2024-10-08T17:16+0300

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин. "На всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая и экономическая динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Так, например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

https://1prime.ru/20241007/lavrov-852034156.html

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россия, владимир путин, снг