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Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ
Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ
Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:16+0300
2024-10-08T17:16+0300
2024-10-08T17:16+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин. "На всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая и экономическая динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Так, например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
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россия, владимир путин, снг
РОССИЯ, Владимир Путин, СНГ
Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ
Путин: товарооборот РФ со странами СНГ за 7 месяцев вырос на 7,7%
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами СНГ за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков, заявил президент России Владимир Путин.
"На всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая и экономическая динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Так, например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков", - сказал российский лидер в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
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