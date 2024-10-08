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Россиянам назвали самые дешевые модели Renault

Россиянам назвали самые дешевые модели Renault - 08.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самые дешевые модели Renault

Автомобильные эксперты портала Autonews.ru рассказали, какие самые дешевые модели марки Renault можно приобрести в России. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:20+0300

2024-10-08T10:20+0300

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россия

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renault

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Автомобильные эксперты портала Autonews.ru рассказали, какие самые дешевые модели марки Renault можно приобрести в России.Так, эксперты отмечают, что после ухода Renault с российского рынка дилеры распродали все остатки машин, которые хранились на складах. Однако на данный момент ситуация изменилась, и россияне снова могут купить себе "француза".Таким образом, самыми дешевыми моделями этого бренда стали Sandero Stepway, Lodgy и Arkana, купить которые можно за 2,4 миллиона, 2,5 миллиона и 2,8 миллиона соответственно. Среди характеристик Sandero Stepway аналитики упоминают работающий на бензине двигатель в 1,6 литра с мощностью 113 лошадиных сил. Что касается Arkana, то объем его двигателя также равен 1,6 литра, но мощность уже 114 лошадиных сил. Модель Lodgy 2022 года обладает двигателем в 1,5 литра и мощностью в 85 лошадиных сил.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, renault