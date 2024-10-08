https://1prime.ru/20241008/rolf-852047255.html

Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке

Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке - 08.10.2024, ПРАЙМ

Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке

Один из крупнейших российских автодилеров группа компаний "Рольф" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2025-2026 годах на российской... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T11:35+0300

2024-10-08T11:35+0300

2024-10-08T11:35+0300

россия

рольф

российский рынок акций

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских автодилеров группа компаний "Рольф" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2025-2026 годах на российской площадке, может разместить 30-40% бумаг, говорится в презентации компании и следует из слов первого замгендиректора группы компаний "Рольф" Светланы Виноградовой. "IPO 2025-2026", - указано в презентации. "По классике жанра 30-40%… Мы будем (ждать - ред.) удачного окошка, чтобы выходить на IPO… Точно будет российская биржа", - ответила Виноградова на вопрос о размере пакета акций, который может быть размещен на IPO.Кроме того, сообщается, что "Рольф" планирует создать собственный бренд автомобилей, велосипедов, мопедов и мототехники, уже начал делать свои колодки, тормозные диски и разные аксессуары.

https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html

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россия, рольф, российский рынок акций