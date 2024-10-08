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Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке
Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке - 08.10.2024, ПРАЙМ
Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке
Один из крупнейших российских автодилеров группа компаний "Рольф" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2025-2026 годах на российской... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:35+0300
2024-10-08T11:35+0300
россия
рольф
российский рынок акций
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских автодилеров группа компаний "Рольф" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2025-2026 годах на российской площадке, может разместить 30-40% бумаг, говорится в презентации компании и следует из слов первого замгендиректора группы компаний "Рольф" Светланы Виноградовой. "IPO 2025-2026", - указано в презентации. "По классике жанра 30-40%… Мы будем (ждать - ред.) удачного окошка, чтобы выходить на IPO… Точно будет российская биржа", - ответила Виноградова на вопрос о размере пакета акций, который может быть размещен на IPO.Кроме того, сообщается, что "Рольф" планирует создать собственный бренд автомобилей, велосипедов, мопедов и мототехники, уже начал делать свои колодки, тормозные диски и разные аксессуары.
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россия, рольф, российский рынок акций
РОССИЯ, Рольф, российский рынок акций
11:35 08.10.2024
 
Автодилер "Рольф" планирует IPO в 2025-2026 годах на российской площадке

"Рольф" в 2025-2026 годах может разместить 30-40% бумаг на российской площадке

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%В салонах автодилера "Рольф" проходят обыски
%В салонах автодилера Рольф проходят обыски - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских автодилеров группа компаний "Рольф" планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2025-2026 годах на российской площадке, может разместить 30-40% бумаг, говорится в презентации компании и следует из слов первого замгендиректора группы компаний "Рольф" Светланы Виноградовой.
"IPO 2025-2026", - указано в презентации.
"По классике жанра 30-40%… Мы будем (ждать - ред.) удачного окошка, чтобы выходить на IPO… Точно будет российская биржа", - ответила Виноградова на вопрос о размере пакета акций, который может быть размещен на IPO.
Кроме того, сообщается, что "Рольф" планирует создать собственный бренд автомобилей, велосипедов, мопедов и мототехники, уже начал делать свои колодки, тормозные диски и разные аксессуары.
%Салон автодилера Рольф - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
СМИ: Рольф планирует запустить производство авто под собственным брендом
17 июня, 17:24
 
РОССИЯРольфроссийский рынок акций
 
 
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