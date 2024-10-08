https://1prime.ru/20241008/rostekh-852062654.html

"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных

"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных

Госкорпорация "Ростех" до конца текущего года планирует вывести на российский рынок отечественный аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T16:23+0300

2024-10-08T16:23+0300

2024-10-08T16:23+0300

россия

ростех

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" до конца текущего года планирует вывести на российский рынок отечественный аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных Reanimon, сообщили в компании. "Серийное производство нового аппарата респираторной поддержки начнем в этом квартале, и до конца года продукция поступит на российский рынок. Объем первой партии будет определен в соответствии с потребностями медучреждений. Применять оборудование будут в отделениях реанимации и интенсивной терапии роддомов и перинатальных центров. В настоящее время разработка проходит опытную эксплуатацию в ведущих лечебных и родовспомогательных учреждениях", – отметила директор по развитию проектов медицинского направления холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") Валерия Тонкошкурова, чьи слова приводятся пресс-службой. В "Ростехе" рассказали, что аппарат создан Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова холдинга "Швабе" и предназначен для новорожденных с дыхательной недостаточностью или недоношенных детей, которым нужна помощь в постепенном развитии дыхательной системы. Благодаря тому, что в устройстве применяется метод кратковременной инвазивной и неинвазивной вентиляции через Т-образный коннектор, риск развития хронических легочных заболеваний сокращается. Reanimon оснащен встроенным пульсоксиметром, метрономом для сердечно-легочной реанимации и апгар-таймером для оценки состояния малыша.

https://1prime.ru/20241007/rostekh-852031170.html

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россия, ростех