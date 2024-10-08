Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241008/rostekh-852062654.html
"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных
"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных
Госкорпорация "Ростех" до конца текущего года планирует вывести на российский рынок отечественный аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:23+0300
2024-10-08T16:23+0300
россия
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4698f6760a2b4dddce2c231041dc1e41.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" до конца текущего года планирует вывести на российский рынок отечественный аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных Reanimon, сообщили в компании. "Серийное производство нового аппарата респираторной поддержки начнем в этом квартале, и до конца года продукция поступит на российский рынок. Объем первой партии будет определен в соответствии с потребностями медучреждений. Применять оборудование будут в отделениях реанимации и интенсивной терапии роддомов и перинатальных центров. В настоящее время разработка проходит опытную эксплуатацию в ведущих лечебных и родовспомогательных учреждениях", – отметила директор по развитию проектов медицинского направления холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") Валерия Тонкошкурова, чьи слова приводятся пресс-службой. В "Ростехе" рассказали, что аппарат создан Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова холдинга "Швабе" и предназначен для новорожденных с дыхательной недостаточностью или недоношенных детей, которым нужна помощь в постепенном развитии дыхательной системы. Благодаря тому, что в устройстве применяется метод кратковременной инвазивной и неинвазивной вентиляции через Т-образный коннектор, риск развития хронических легочных заболеваний сокращается. Reanimon оснащен встроенным пульсоксиметром, метрономом для сердечно-легочной реанимации и апгар-таймером для оценки состояния малыша.
https://1prime.ru/20241007/rostekh-852031170.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a47905f22e841f21c85c43e31edd25c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ростех
РОССИЯ, Ростех
16:23 08.10.2024
 
"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных

"Ростех" до конца года выведет на рынок аппарат поддержки дыхания новорожденных

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" до конца текущего года планирует вывести на российский рынок отечественный аппарат респираторной поддержки дыхания новорожденных Reanimon, сообщили в компании.
"Серийное производство нового аппарата респираторной поддержки начнем в этом квартале, и до конца года продукция поступит на российский рынок. Объем первой партии будет определен в соответствии с потребностями медучреждений. Применять оборудование будут в отделениях реанимации и интенсивной терапии роддомов и перинатальных центров. В настоящее время разработка проходит опытную эксплуатацию в ведущих лечебных и родовспомогательных учреждениях", – отметила директор по развитию проектов медицинского направления холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") Валерия Тонкошкурова, чьи слова приводятся пресс-службой.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
"Ростех" планирует нарастить выпуск медицинских изделий в четыре раза
Вчера, 13:42
В "Ростехе" рассказали, что аппарат создан Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова холдинга "Швабе" и предназначен для новорожденных с дыхательной недостаточностью или недоношенных детей, которым нужна помощь в постепенном развитии дыхательной системы.
Благодаря тому, что в устройстве применяется метод кратковременной инвазивной и неинвазивной вентиляции через Т-образный коннектор, риск развития хронических легочных заболеваний сокращается. Reanimon оснащен встроенным пульсоксиметром, метрономом для сердечно-легочной реанимации и апгар-таймером для оценки состояния малыша.
 
РОССИЯРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала