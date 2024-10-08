https://1prime.ru/20241008/rubl-852042087.html

Рубль: риски рецессии в ЕС уже учтены в котировках

Рубль: риски рецессии в ЕС уже учтены в котировках - 08.10.2024, ПРАЙМ

Рубль: риски рецессии в ЕС уже учтены в котировках

В течение прошлой недели на рынке сохранялась медвежья динамика. По данным аналитиков S&P Global, промышленный индекс деловой активности (PMI Manufacturing) по... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T08:48+0300

2024-10-08T08:48+0300

2024-10-08T08:48+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В течение прошлой недели на рынке сохранялась медвежья динамика. По данным аналитиков S&P Global, промышленный индекс деловой активности (PMI Manufacturing) по итогам сентября упал до значения 49,5 пунктов, тогда как ниже показателя 50 пунктов стартует экономическая рецессия.Неблагоприятные факторы, которые усиливают прогноз на ослабление рубля — замедление темпов роста промпроизводства (2,7% по итогам августа, падение на 0,6 п.п. за месяц), снижение сальдо баланса по товарообороту до менее чем $10 млрд, а также инфляционное давление, которое усиливается, несмотря на ужесточение ДКП Банком России в сентябре.На рубль давят и внешние факторы. Так, в СМИ активно муссируются новости об угрозах вероятного декабрьского выхода из объединения нефтяных экспортеров ОПЕК+. Несмотря на накалившуюся обстановку на Ближнем Востоке, выход саудитов из соглашения, вероятно, увеличит объем предложения. При реализации этого сценария уже в 2025 году можно ожидать снижения цен на нефть, а значит и более медленного пополнения российского бюджета доходами от реализации энергоресурсов за рубеж.На основе данных вырисовывается стагфляция экономики уже в IV кв. текущего года.Что касается самой популярной валютной пары евро/доллар у российских трейдеров на внебиржевом валютном рынке, то порог 1,12-1,13 так и не удалось преодолеть. Однако на фоне сокращения разницы в ключевых ставках, которые инициированы Федрезервом и Европейским центробанком, по евро ощущается стабильная поддержка.Рынок ожидает, что ДКП европейского финрегулятора вскоре смягчит денежно-кредитную политику. Так, индекс HICP, YoY (то есть базовый индекс потребительских цен) снизился до 1,8% за год (изначально "целились" в 2%). Вместе с тем цены перестали расти так быстро, как ранее: индекс Core HICP, YoY, не учитывающий подорожание продовольственных товаров и энергоносителей, увеличен на 2,7%, что медленнее прошлогоднего значения на 0,1%. 17 октября состоится очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого ожидаем снижение ставки рефинансирования. Ожидания рынка на текущий момент давят на биржевые котировки.Тренд по доллару сейчас задает публикация очередного сентябрьского отчета Nonfarm Payrolls — статистика по рынку занятости США. В течение последних трех месяцев наблюдается тенденция охлаждения, благодаря чему в частности Федрезерв смягчает свою ДКП.Цифры по Nonfarm Payrolls оказались более 254 тысяч (это максимум за прошедшие полгода и после 159 тысяч в августе). Уровень безработицы упал до 4,1% (прогнозное значение — 4,2%), при этом средний прирост зарплат вырос до 4% (ожидалось 3,8%).Прогнозы:По соотношению евро к доллару ожидаем тех же значений, что и на конец сентября: 1,1-1,12. Евро попыталось преодолеть верхний уровень коридора, но откатилосьдо нижней границы, которое рискует снизиться до 1,08.По доллару вероятен рост до 96 рублей за доллар. При этом поддержка рынка ожидается на значениях 90-92 рубля.По евро прогнозируем валютный коридор в рамках 106 рублей за евро по верхней границе и 100-102 рубля — по нижней.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль