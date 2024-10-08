Национальное достояние снова под прессингом

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На курс рубля до конца текущего года будут влиять: дальнейшее ужесточение ДКП Банком России и возможный рост ключевой ставки до 21%, геоэкономические риски, снижение инвестиционной деятельности в России, неконтролируемый разгон инфляции.По доллару до конца года ожидаем диапазон 95-100 руб., по евро — около 110 руб., по юаню — 15-17 руб. при реализации умеренно негативного сценария. Наша национальная гордость - российский рубль - снова испытывает очередной виток давления. Ситуация явно серьезная, поскольку подорожавшая нефть не оказывает ему поддержку.Несмотря на то, что доллар и евро стали токсичными валютами, ориентироваться по курсам легко через ведущих форекс-дилеров. По данным Альфа-Форекс, самым востребованным инструментом у трейдеров и инвесторов остается пара евро/доллар. Почти 50% в объеме торгов у российских трейлеров идет по этому инструменту.Чтобы ни происходило на рынках, но в период геоэкономической турбулентности россиянам стоит придерживаться только рублевых инструментов. Все остальные инвестиционные идеи вне рубля сопряжены с колоссальными рисками.Частным лицам рекомендую обходить стороной евро и доллар, как инструменты сбережений. Стоит обратить внимание на вклады в топовых крупнейших банках, долговые инструменты и, после подписания Путиным закона о развитии майнинга, присмотреться к этому рынку, и до 5% сбережений потратить на добычу биткоина. Биткоин сегодня более безопасен, чем валюты натовских стран.
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На курс рубля до конца текущего года будут влиять: дальнейшее ужесточение ДКП Банком России и возможный рост ключевой ставки до 21%, геоэкономические риски, снижение инвестиционной деятельности в России, неконтролируемый разгон инфляции.
По доллару до конца года ожидаем диапазон 95-100 руб., по евро — около 110 руб., по юаню — 15-17 руб. при реализации умеренно негативного сценария. Наша национальная гордость - российский рубль - снова испытывает очередной виток давления. Ситуация явно серьезная, поскольку подорожавшая нефть не оказывает ему поддержку.
Несмотря на то, что доллар и евро стали токсичными валютами, ориентироваться по курсам легко через ведущих форекс-дилеров. По данным Альфа-Форекс, самым востребованным инструментом у трейдеров и инвесторов остается пара евро/доллар. Почти 50% в объеме торгов у российских трейлеров идет по этому инструменту.
Чтобы ни происходило на рынках, но в период геоэкономической турбулентности россиянам стоит придерживаться только рублевых инструментов. Все остальные инвестиционные идеи вне рубля сопряжены с колоссальными рисками.
Частным лицам рекомендую обходить стороной евро и доллар, как инструменты сбережений. Стоит обратить внимание на вклады в топовых крупнейших банках, долговые инструменты и, после подписания Путиным закона о развитии майнинга, присмотреться к этому рынку, и до 5% сбережений потратить на добычу биткоина. Биткоин сегодня более безопасен, чем валюты натовских стран.
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