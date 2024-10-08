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Национальное достояние снова под прессингом - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Национальное достояние снова под прессингом
Национальное достояние снова под прессингом - 08.10.2024, ПРАЙМ
Национальное достояние снова под прессингом
На курс рубля до конца текущего года будут влиять: дальнейшее ужесточение ДКП Банком России и возможный рост ключевой ставки до 21%, геоэкономические риски,... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:02+0300
2024-10-08T10:39+0300
мнения аналитиков
рубль
курс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852044223.jpg?1728373141
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На курс рубля до конца текущего года будут влиять: дальнейшее ужесточение ДКП Банком России и возможный рост ключевой ставки до 21%, геоэкономические риски, снижение инвестиционной деятельности в России, неконтролируемый разгон инфляции.По доллару до конца года ожидаем диапазон 95-100 руб., по евро — около 110 руб., по юаню — 15-17 руб. при реализации умеренно негативного сценария. Наша национальная гордость - российский рубль - снова испытывает очередной виток давления. Ситуация явно серьезная, поскольку подорожавшая нефть не оказывает ему поддержку.Несмотря на то, что доллар и евро стали токсичными валютами, ориентироваться по курсам легко через ведущих форекс-дилеров. По данным Альфа-Форекс, самым востребованным инструментом у трейдеров и инвесторов остается пара евро/доллар. Почти 50% в объеме торгов у российских трейлеров идет по этому инструменту.Чтобы ни происходило на рынках, но в период геоэкономической турбулентности россиянам стоит придерживаться только рублевых инструментов. Все остальные инвестиционные идеи вне рубля сопряжены с колоссальными рисками.Частным лицам рекомендую обходить стороной евро и доллар, как инструменты сбережений. Стоит обратить внимание на вклады в топовых крупнейших банках, долговые инструменты и, после подписания Путиным закона о развитии майнинга, присмотреться к этому рынку, и до 5% сбережений потратить на добычу биткоина. Биткоин сегодня более безопасен, чем валюты натовских стран.
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2024
Андрей Лобода
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Андрей Лобода
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, рубль, курс
Мнения аналитиков, рубль, КУРС
10:02 08.10.2024 (обновлено: 10:39 08.10.2024)
 

Национальное достояние снова под прессингом

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Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
Андрей Лобода
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. На курс рубля до конца текущего года будут влиять: дальнейшее ужесточение ДКП Банком России и возможный рост ключевой ставки до 21%, геоэкономические риски, снижение инвестиционной деятельности в России, неконтролируемый разгон инфляции.
По доллару до конца года ожидаем диапазон 95-100 руб., по евро — около 110 руб., по юаню — 15-17 руб. при реализации умеренно негативного сценария. Наша национальная гордость - российский рубль - снова испытывает очередной виток давления. Ситуация явно серьезная, поскольку подорожавшая нефть не оказывает ему поддержку.
Несмотря на то, что доллар и евро стали токсичными валютами, ориентироваться по курсам легко через ведущих форекс-дилеров. По данным Альфа-Форекс, самым востребованным инструментом у трейдеров и инвесторов остается пара евро/доллар. Почти 50% в объеме торгов у российских трейлеров идет по этому инструменту.
Чтобы ни происходило на рынках, но в период геоэкономической турбулентности россиянам стоит придерживаться только рублевых инструментов. Все остальные инвестиционные идеи вне рубля сопряжены с колоссальными рисками.
Частным лицам рекомендую обходить стороной евро и доллар, как инструменты сбережений. Стоит обратить внимание на вклады в топовых крупнейших банках, долговые инструменты и, после подписания Путиным закона о развитии майнинга, присмотреться к этому рынку, и до 5% сбережений потратить на добычу биткоина. Биткоин сегодня более безопасен, чем валюты натовских стран.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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