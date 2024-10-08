Слабый импульс

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.Рыночные настроения немного ухудшились в начале недели. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 0,38% до 2793,84 п., индекс РТС потерял 1,62%, просев до 916,17 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс государственных облигаций RGBI упал на 0,49% до 99,67 п., впервые за девять лет опустившись ниже 100 п.Котировки Brent к вечеру понедельника достигали $81 за баррель, достигнув максимумов с августа текущего года на фоне опасений перед возможной атакой на нефтяную инфраструктуру Ирана (на которую приходится около 4% ежедневного экспорта нефти в мире) и потенциальной блокировкой Ормузского пролива, через который проходит до 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Эскалация в регионе может привести к дальнейшему росту цен на "черное золото".ВТБ (VTBR 86,43 руб. -0,23%) планирует выкупить принадлежащие Почте России 50% в капитале "Почта Банка". В ходе сделки ВТБ получит доступ к 25000 отделениям по всей России и клиентской базе 8,6 млн человек. Интеграцию планируется завершить не раньше 2026 года. Сделка пройдет по мультипликатору один капитал, что кажется достаточно высокой оценкой, учитывая, что Сбербанк (SBER 263,42 руб. -0,25%) торгуется при оценке чуть ниже капитала, работая с более высокой эффективностью (ROE 22-23% против 18% по итогам 2023 года и 3,3% по итогам 12 месяцев у "Почта Банка"), а Совкомбанк (SVCB 13,5 руб. -1,35%), самый активный банк в рамках сделок по слияниям и поглощениям (M&A), старается приобретать активы не дороже 0,8х капитала."Ренессанс страхование" (RENI 98,02 руб. -0,04%) завершает сделку по приобретению бизнеса "ВСК – Линия жизни". В рамках сделки страховая компания приобрела портфель размером около 12 млрд руб. Покупка совершена в рамках стратегии по опережающему рынок роста рынка и увеличению доли в сегменте продуктов страхования жизни.Операционные результаты Novabev group (BELU 665 руб. -0,45%) за девять месяцев 2024 года отражают сокращение общей отгрузки на 2,8% до 10,95 млн декалиторов (при росте рынка на 4%), несмотря на активное развитие сети Винлаб, трафик в которой вырос на 10,4% при росте среднего чека на 17%, а количество магазинов превысило 1900 единиц.Акционеры Globaltrans (GLTR 508,15 руб. +2,84%) одобрили выкуп депозитарных расписок (GDR) по цене 520 руб. за одну расписку. Предполагается, что приобретение будет объявлено 8 октября и завершится не позднее 6 ноября 2024 года, сообщает Интерфакс. Ранее совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR на Астанинской международной бирже, которая станет единственной торговой площадкой
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.Рыночные настроения немного ухудшились в начале недели. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 0,38% до 2793,84 п., индекс РТС потерял 1,62%, просев до 916,17 п. Сегмент суверенного долга остается под давлением, индекс государственных облигаций RGBI упал на 0,49% до 99,67 п., впервые за девять лет опустившись ниже 100 п.
Котировки Brent к вечеру понедельника достигали $81 за баррель, достигнув максимумов с августа текущего года на фоне опасений перед возможной атакой на нефтяную инфраструктуру Ирана (на которую приходится около 4% ежедневного экспорта нефти в мире) и потенциальной блокировкой Ормузского пролива, через который проходит до 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Эскалация в регионе может привести к дальнейшему росту цен на "черное золото".
ВТБ (VTBR 86,43 руб. -0,23%) планирует выкупить принадлежащие Почте России 50% в капитале "Почта Банка". В ходе сделки ВТБ получит доступ к 25000 отделениям по всей России и клиентской базе 8,6 млн человек. Интеграцию планируется завершить не раньше 2026 года. Сделка пройдет по мультипликатору один капитал, что кажется достаточно высокой оценкой, учитывая, что Сбербанк (SBER 263,42 руб. -0,25%) торгуется при оценке чуть ниже капитала, работая с более высокой эффективностью (ROE 22-23% против 18% по итогам 2023 года и 3,3% по итогам 12 месяцев у "Почта Банка"), а Совкомбанк (SVCB 13,5 руб. -1,35%), самый активный банк в рамках сделок по слияниям и поглощениям (M&A), старается приобретать активы не дороже 0,8х капитала.
"Ренессанс страхование" (RENI 98,02 руб. -0,04%) завершает сделку по приобретению бизнеса "ВСК – Линия жизни". В рамках сделки страховая компания приобрела портфель размером около 12 млрд руб. Покупка совершена в рамках стратегии по опережающему рынок роста рынка и увеличению доли в сегменте продуктов страхования жизни.
Операционные результаты Novabev group (BELU 665 руб. -0,45%) за девять месяцев 2024 года отражают сокращение общей отгрузки на 2,8% до 10,95 млн декалиторов (при росте рынка на 4%), несмотря на активное развитие сети Винлаб, трафик в которой вырос на 10,4% при росте среднего чека на 17%, а количество магазинов превысило 1900 единиц.
Акционеры Globaltrans (GLTR 508,15 руб. +2,84%) одобрили выкуп депозитарных расписок (GDR) по цене 520 руб. за одну расписку. Предполагается, что приобретение будет объявлено 8 октября и завершится не позднее 6 ноября 2024 года, сообщает Интерфакс. Ранее совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR на Астанинской международной бирже, которая станет единственной торговой площадкой
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