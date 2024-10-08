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Совет ЕС принял новый режим санкций против России - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совет ЕС принял новый режим санкций против России
Совет ЕС принял новый режим санкций против России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС принял новый режим санкций против России
Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:55+0300
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экономика
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета.В документе отмечается, что санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, связанные с действиями и политикой российского правительства, которые подрывают ценности и безопасность ЕС и его государств-членов, а также ценности третьих стран и международных организаций.Отмечается, что пока речь идет о санкционных рамках, которые определяют критерии для внесения в черный список лиц и организаций. Государства-члены и Еврокомиссия позже могут предложить свои списки для санкционных ограничений.Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
12:55 08.10.2024
 
Совет ЕС принял новый режим санкций против России

Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета.
В документе отмечается, что санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, связанные с действиями и политикой российского правительства, которые подрывают ценности и безопасность ЕС и его государств-членов, а также ценности третьих стран и международных организаций.
Отмечается, что пока речь идет о санкционных рамках, которые определяют критерии для внесения в черный список лиц и организаций. Государства-члены и Еврокомиссия позже могут предложить свои списки для санкционных ограничений.
Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.
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