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Совет ЕС принял новый режим санкций против России
Совет ЕС принял новый режим санкций против России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС принял новый режим санкций против России
Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:55+0300
2024-10-08T12:55+0300
2024-10-08T12:55+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета.В документе отмечается, что санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, связанные с действиями и политикой российского правительства, которые подрывают ценности и безопасность ЕС и его государств-членов, а также ценности третьих стран и международных организаций.Отмечается, что пока речь идет о санкционных рамках, которые определяют критерии для внесения в черный список лиц и организаций. Государства-члены и Еврокомиссия позже могут предложить свои списки для санкционных ограничений.Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.
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россия, ес
Совет ЕС принял новый режим санкций против России
Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета.
В документе отмечается, что санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, связанные с действиями и политикой российского правительства, которые подрывают ценности и безопасность ЕС и его государств-членов, а также ценности третьих стран и международных организаций.
Отмечается, что пока речь идет о санкционных рамках, которые определяют критерии для внесения в черный список лиц и организаций. Государства-члены и Еврокомиссия позже могут предложить свои списки для санкционных ограничений.
Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.
Раскрыто, когда ЕС утвердит новый режим санкций против России