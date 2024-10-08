https://1prime.ru/20241008/sanktsii-852052972.html

Совет ЕС принял новый режим санкций против России

Совет ЕС принял новый режим санкций против России - 08.10.2024, ПРАЙМ

Совет ЕС принял новый режим санкций против России

Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T12:55+0300

2024-10-08T12:55+0300

2024-10-08T12:55+0300

экономика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил новые санкции против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сказано в заявлении совета.В документе отмечается, что санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, связанные с действиями и политикой российского правительства, которые подрывают ценности и безопасность ЕС и его государств-членов, а также ценности третьих стран и международных организаций.Отмечается, что пока речь идет о санкционных рамках, которые определяют критерии для внесения в черный список лиц и организаций. Государства-члены и Еврокомиссия позже могут предложить свои списки для санкционных ограничений.Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.

https://1prime.ru/20241007/es--852031839.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес