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Британия расширила список антироссийских санкций - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций - 08.10.2024, ПРАЙМ
Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T13:35+0300
2024-10-08T13:49+0300
россия
украина
озхо
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства.Отмечается, что на этот раз в стоп-лист попали войска радиационной, химической и биологической защиты России, а также начальник войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Также под санкции попали два научно-исследовательских института (НИИ) Министерства обороны России."Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - следует из размещенного на официальном портале ведомства документа.Кроме того, уточняется, что документ предполагает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.Ранее Кириллов сообщал, что Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" применения российской армией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.
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россия, украина, озхо
РОССИЯ, УКРАИНА, ОЗХО
13:35 08.10.2024 (обновлено: 13:49 08.10.2024)
 
Британия расширила список антироссийских санкций

Великобритания внесла в санкционный список войска РХБЗ российских ВС

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства.
Отмечается, что на этот раз в стоп-лист попали войска радиационной, химической и биологической защиты России, а также начальник войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Также под санкции попали два научно-исследовательских института (НИИ) Министерства обороны России.
"Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - следует из размещенного на официальном портале ведомства документа.
Кроме того, уточняется, что документ предполагает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.
Ранее Кириллов сообщал, что Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" применения российской армией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.
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Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов
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РОССИЯУКРАИНАОЗХО
 
 
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