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Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций - 08.10.2024, ПРАЙМ
Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T13:35+0300
2024-10-08T13:35+0300
2024-10-08T13:49+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства.Отмечается, что на этот раз в стоп-лист попали войска радиационной, химической и биологической защиты России, а также начальник войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Также под санкции попали два научно-исследовательских института (НИИ) Министерства обороны России."Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - следует из размещенного на официальном портале ведомства документа.Кроме того, уточняется, что документ предполагает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.Ранее Кириллов сообщал, что Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" применения российской армией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.
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россия, украина, озхо
Британия расширила список антироссийских санкций
Великобритания внесла в санкционный список войска РХБЗ российских ВС
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства.
Отмечается, что на этот раз в стоп-лист попали войска радиационной, химической и биологической защиты России, а также начальник войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Также под санкции попали два научно-исследовательских института (НИИ) Министерства обороны России.
"Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - следует из размещенного на официальном портале ведомства документа.
Кроме того, уточняется, что документ предполагает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.
Ранее Кириллов сообщал, что Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" применения российской армией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.
Минобороны призвало ОЗХО расследовать применение ВСУ токсичных химикатов