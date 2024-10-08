https://1prime.ru/20241008/sanktsii-852056430.html

Британия расширила список антироссийских санкций

Британия расширила список антироссийских санкций - 08.10.2024, ПРАЙМ

Британия расширила список антироссийских санкций

Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T13:35+0300

2024-10-08T13:35+0300

2024-10-08T13:49+0300

россия

украина

озхо

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Британия расширила список антироссийских санкций. Об этом 8 октября рассказали в Министерстве финансов государства.Отмечается, что на этот раз в стоп-лист попали войска радиационной, химической и биологической защиты России, а также начальник войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Также под санкции попали два научно-исследовательских института (НИИ) Министерства обороны России."Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - следует из размещенного на официальном портале ведомства документа.Кроме того, уточняется, что документ предполагает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.Ранее Кириллов сообщал, что Украина намерена подготовить против России провокацию, связанную с отравляющими веществами. По его словам, Киев планирует передать "доказательства" применения российской армией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы "независимого" отчёта.

https://1prime.ru/20240827/minoborony-851141617.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, озхо