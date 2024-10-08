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Rheinmetall разработал новое поколение 120-мм бронебойных снарядов - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Rheinmetall разработал новое поколение 120-мм бронебойных снарядов
Rheinmetall разработал новое поколение 120-мм бронебойных снарядов - 08.10.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall разработал новое поколение 120-мм бронебойных снарядов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разработал новейшее поколения бронебойных снарядов кинетического действия калибра 120 мм для применения против... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:30+0300
2024-10-08T14:30+0300
вооружения
германия
rheinmetall
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БЕРЛИН, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разработал новейшее поколения бронебойных снарядов кинетического действия калибра 120 мм для применения против современной технологий защиты, сообщается на сайте компании. "Rheinmetall успешно завершил разработку новейшего поколения 120-мм бронебойных боеприпасов кинетического действия с улучшенными характеристиками против новейших технологий защиты", - говорится в пресс-релизе. Снаряды KE2020Neo будут снабжены вольфрамовым сердечником с кинетической энергией. Они будут производиться в серии и являются поколением боеприпасов, следующим после DM53 и DM63, которыми снаряжают танки Leopard 2. Отмечается, что заказ на разработку нового поколения снарядов поступил от бундесвера и британской армии.
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германия, rheinmetall
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall
14:30 08.10.2024
 
Rheinmetall разработал новое поколение 120-мм бронебойных снарядов

Немецкий Rheinmetall разработал новое поколение 120-мм бронебойных снарядов

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 8 окт - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall разработал новейшее поколения бронебойных снарядов кинетического действия калибра 120 мм для применения против современной технологий защиты, сообщается на сайте компании.
"Rheinmetall успешно завершил разработку новейшего поколения 120-мм бронебойных боеприпасов кинетического действия с улучшенными характеристиками против новейших технологий защиты", - говорится в пресс-релизе.
Снаряды KE2020Neo будут снабжены вольфрамовым сердечником с кинетической энергией. Они будут производиться в серии и являются поколением боеприпасов, следующим после DM53 и DM63, которыми снаряжают танки Leopard 2.
Отмечается, что заказ на разработку нового поколения снарядов поступил от бундесвера и британской армии.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯRheinmetall
 
 
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