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"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:19+0300
2024-10-08T09:19+0300
2024-10-08T09:19+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик."США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — отметил он в публикации.По словам бывшего военнослужащего, американцам стоит создать резервные копии на других платформах, в том числе на российский Rutube, чтобы избежать цензуры со стороны властей США.Ранее СМИ сообщали, что приложение Rutube исчезло из AppStore, что, по словам компании, было связано с санкциями со стороны американской корпорации. Затем Роскомнадзор направил письмо в администрацию AppStore с требованием снять все ограничения с Rutube и объяснить причины удаления. Компания Rutube намерена вернуться на рынок как можно скорее.
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сша
"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
Экс-морпех Берлетик: США проигрывают информационную войну
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился
экс-морпех армии США Брайан Берлетик.
"США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — отметил он в публикации.
По словам бывшего военнослужащего, американцам стоит создать резервные копии на других платформах, в том числе на российский Rutube, чтобы избежать цензуры со стороны властей США.
Ранее СМИ сообщали, что приложение Rutube исчезло из AppStore, что, по словам компании, было связано с санкциями со стороны американской корпорации. Затем Роскомнадзор направил письмо в администрацию AppStore с требованием снять все ограничения с Rutube и объяснить причины удаления. Компания Rutube намерена вернуться на рынок как можно скорее.
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