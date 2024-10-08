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"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США - 08.10.2024, ПРАЙМ
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"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США
Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:19+0300
2024-10-08T09:19+0300
политика
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик."США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — отметил он в публикации.По словам бывшего военнослужащего, американцам стоит создать резервные копии на других платформах, в том числе на российский Rutube, чтобы избежать цензуры со стороны властей США.Ранее СМИ сообщали, что приложение Rutube исчезло из AppStore, что, по словам компании, было связано с санкциями со стороны американской корпорации. Затем Роскомнадзор направил письмо в администрацию AppStore с требованием снять все ограничения с Rutube и объяснить причины удаления. Компания Rutube намерена вернуться на рынок как можно скорее.
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сша
Политика, США
09:19 08.10.2024
 
"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США

Экс-морпех Берлетик: США проигрывают информационную войну

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик.
"США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — отметил он в публикации.
По словам бывшего военнослужащего, американцам стоит создать резервные копии на других платформах, в том числе на российский Rutube, чтобы избежать цензуры со стороны властей США.
Ранее СМИ сообщали, что приложение Rutube исчезло из AppStore, что, по словам компании, было связано с санкциями со стороны американской корпорации. Затем Роскомнадзор направил письмо в администрацию AppStore с требованием снять все ограничения с Rutube и объяснить причины удаления. Компания Rutube намерена вернуться на рынок как можно скорее.
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