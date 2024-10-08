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"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США

"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Идут на крайние меры". Экс-морпех сделал тяжелое признание о США

Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:19+0300

2024-10-08T09:19+0300

2024-10-08T09:19+0300

политика

сша

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты проигрывают в информационной войне с Москвой. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился экс-морпех армии США Брайан Берлетик."США проигрывают информационную войну и прибегают к крайним мерам — ничто в пределах их досягаемости, включая Rumble и веб-хостинг на Западе, небезопасны" — отметил он в публикации.По словам бывшего военнослужащего, американцам стоит создать резервные копии на других платформах, в том числе на российский Rutube, чтобы избежать цензуры со стороны властей США.Ранее СМИ сообщали, что приложение Rutube исчезло из AppStore, что, по словам компании, было связано с санкциями со стороны американской корпорации. Затем Роскомнадзор направил письмо в администрацию AppStore с требованием снять все ограничения с Rutube и объяснить причины удаления. Компания Rutube намерена вернуться на рынок как можно скорее.

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