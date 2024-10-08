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В МИД объяснили, как США сохраняют гегемонию в мире
В МИД объяснили, как США сохраняют гегемонию в мире - 08.10.2024, ПРАЙМ
В МИД объяснили, как США сохраняют гегемонию в мире
Соединенные Штаты используют мифическую угрозу с Востока для того, чтобы иметь возможность выстраивать свой порядок в Европе и тем самым сохранять американскую... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:19+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты используют мифическую угрозу с Востока для того, чтобы иметь возможность выстраивать свой порядок в Европе и тем самым сохранять американскую гегемонию в мире. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Но тогда было бы невозможно дурачить людей мифической угрозой с Востока, которая и сегодня используется Вашингтоном для контроля европейцев и их встраивания в мировой и европейский порядок, выгодный США, и сохранения американской гегемонии в мире", - объяснил он. Кроме того, Грушко выразил уверенность в том, что думающие люди в западных странах уже сильно жалеют, что Североатлантический альянс под руководством США отверг российский проект договора о гарантиях безопасности. Полностью интервью замглавы МИД РФ РИА Новости читайте в 9.00 мск во вторник на сайте ria.ru.
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В МИД объяснили, как США сохраняют гегемонию в мире
МИД: США используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии в мире
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты используют мифическую угрозу с Востока для того, чтобы иметь возможность выстраивать свой порядок в Европе и тем самым сохранять американскую гегемонию в мире. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Но тогда было бы невозможно дурачить людей мифической угрозой с Востока, которая и сегодня используется Вашингтоном для контроля европейцев и их встраивания в мировой и европейский порядок, выгодный США, и сохранения американской гегемонии в мире", - объяснил он.
Кроме того, Грушко выразил уверенность в том, что думающие люди в западных странах уже сильно жалеют, что Североатлантический альянс под руководством США отверг российский проект договора о гарантиях безопасности.
Полностью интервью замглавы МИД РФ РИА Новости читайте в 9.00 мск во вторник на сайте ria.ru
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