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Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах - 08.10.2024, ПРАЙМ
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах
Экс-следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:52+0300
2024-10-08T12:52+0300
россия
суд
биткоин
взятка
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт - ПРАЙМ. Экс-следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда."Признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья. Более того, экс-следователь получил штраф в размере 500 миллионов рублей, запрет входить в должности в государственных органах в течение 12 лет. Также Тамбиева лишили звания "майор юстиции".Отмечается, что Тамбиеву и экс-следователю Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Следствие сообщило, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.В то же время оба задержанных отрицают свою вину.
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россия, суд, биткоин, взятка
РОССИЯ, суд, Биткоин, взятка
12:52 08.10.2024
 
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах

Суд в Подмосковье приговорил бывшего следователя СК Тамбиева к 16 годам колонии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт - ПРАЙМ. Экс-следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда.
"Признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья.
Более того, экс-следователь получил штраф в размере 500 миллионов рублей, запрет входить в должности в государственных органах в течение 12 лет. Также Тамбиева лишили звания "майор юстиции".
Отмечается, что Тамбиеву и экс-следователю Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Следствие сообщило, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
В то же время оба задержанных отрицают свою вину.
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