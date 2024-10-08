https://1prime.ru/20241008/sud-852051479.html
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах - 08.10.2024, ПРАЙМ
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах
Экс-следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:52+0300
2024-10-08T12:52+0300
2024-10-08T12:52+0300
россия
суд
биткоин
взятка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт - ПРАЙМ. Экс-следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда."Признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья. Более того, экс-следователь получил штраф в размере 500 миллионов рублей, запрет входить в должности в государственных органах в течение 12 лет. Также Тамбиева лишили звания "майор юстиции".Отмечается, что Тамбиеву и экс-следователю Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Следствие сообщило, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.В то же время оба задержанных отрицают свою вину.
https://1prime.ru/20241007/ivanov-852027328.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, биткоин, взятка
РОССИЯ, суд, Биткоин, взятка
Экс-следователя Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах
Суд в Подмосковье приговорил бывшего следователя СК Тамбиева к 16 годам колонии
БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт - ПРАЙМ. Экс-следователь Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда.
"Признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья.
Более того, экс-следователь получил штраф в размере 500 миллионов рублей, запрет входить в должности в государственных органах в течение 12 лет. Также Тамбиева лишили звания "майор юстиции".
Отмечается, что Тамбиеву и экс-следователю Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Следствие сообщило, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
В то же время оба задержанных отрицают свою вину.
Замглавы МО Иванову предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиардов рублей