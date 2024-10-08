https://1prime.ru/20241008/taksi-852047369.html

В России вырос средний чек на такси

В России вырос средний чек на такси - 08.10.2024, ПРАЙМ

В России вырос средний чек на такси

Средний чек на такси в России в июне-августе этого года составил 592 рубля, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года пишет РБК со ссылкой на данные... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T11:37+0300

2024-10-08T11:37+0300

2024-10-08T11:37+0300

россия

такси

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средний чек на такси в России в июне-августе этого года составил 592 рубля, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".В Москве средний чек составил 803 рубля, что на 10% выше уровня 2023 года. Количество поездок в России увеличилось на 5%, а в Москве - на 7%. В сентябре средний чек по стране составил 598 рублей (+12%), а в Москве - 821 рубль (+11%). Увеличение спроса на такси связано с ростом доходов населения, повышением потребительской уверенности и увеличением туристического потока.Независимо от модели транспорта, все участники рынка находятся в сложной ситуации из-за стоимости автомобилей, топлива, ремонта и обслуживания. Цены на такси растут из-за нехватки водителей и роста затрат. Кроме того, оказал влияние и "Закон о такси" для работников такси, регулирующие работу в этой отрасли, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241006/taksi-852014726.html

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россия, такси