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В России вырос средний чек на такси - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В России вырос средний чек на такси
В России вырос средний чек на такси - 08.10.2024, ПРАЙМ
В России вырос средний чек на такси
Средний чек на такси в России в июне-августе этого года составил 592 рубля, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года пишет РБК со ссылкой на данные... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:37+0300
2024-10-08T11:37+0300
россия
такси
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средний чек на такси в России в июне-августе этого года составил 592 рубля, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".В Москве средний чек составил 803 рубля, что на 10% выше уровня 2023 года. Количество поездок в России увеличилось на 5%, а в Москве - на 7%. В сентябре средний чек по стране составил 598 рублей (+12%), а в Москве - 821 рубль (+11%). Увеличение спроса на такси связано с ростом доходов населения, повышением потребительской уверенности и увеличением туристического потока.Независимо от модели транспорта, все участники рынка находятся в сложной ситуации из-за стоимости автомобилей, топлива, ремонта и обслуживания. Цены на такси растут из-за нехватки водителей и роста затрат. Кроме того, оказал влияние и "Закон о такси" для работников такси, регулирующие работу в этой отрасли, заключили в издании.
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россия, такси
РОССИЯ, такси
11:37 08.10.2024
 
В России вырос средний чек на такси

"Чек Индекс": средний чек на такси в России вырос на 11%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси во время сильного дождя в Москве
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средний чек на такси в России в июне-августе этого года составил 592 рубля, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
В Москве средний чек составил 803 рубля, что на 10% выше уровня 2023 года. Количество поездок в России увеличилось на 5%, а в Москве - на 7%. В сентябре средний чек по стране составил 598 рублей (+12%), а в Москве - 821 рубль (+11%). Увеличение спроса на такси связано с ростом доходов населения, повышением потребительской уверенности и увеличением туристического потока.
Независимо от модели транспорта, все участники рынка находятся в сложной ситуации из-за стоимости автомобилей, топлива, ремонта и обслуживания. Цены на такси растут из-за нехватки водителей и роста затрат. Кроме того, оказал влияние и "Закон о такси" для работников такси, регулирующие работу в этой отрасли, заключили в издании.
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
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