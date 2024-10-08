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Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении
Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении
Товарооборот между Россией и Арменией по итогам этого года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем. Об этом заявил глава... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:04+0300
2024-10-08T14:04+0300
2024-10-08T14:04+0300
экономика
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Арменией по итогам этого года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", - отметил российский лидер в рамках встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.В прошлом году товарооборот составил 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года он вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Проблемой переговоров на саммите СНГ является нормализация отношений между Баку и Ереваном.Президент заключил, что торгово-экономические отношения между Россией и Арменией успешно развиваются.
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Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ
Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении
Путин: товарооборот России и Армении может достичь рекордных 14-16 млрд долларов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Арменией по итогам этого года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", - отметил российский лидер в рамках встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.
В прошлом году товарооборот составил 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года он вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Проблемой переговоров на саммите СНГ является нормализация отношений между Баку и Ереваном.
Президент заключил, что торгово-экономические отношения между Россией и Арменией успешно развиваются.
Армения не упустит членство в Евросоюзе, заявил Пашинян