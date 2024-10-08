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Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении

Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении - 08.10.2024, ПРАЙМ

Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении

Товарооборот между Россией и Арменией по итогам этого года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем. Об этом заявил глава... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T14:04+0300

2024-10-08T14:04+0300

2024-10-08T14:04+0300

экономика

россия

армения

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Арменией по итогам этого года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что станет рекордным показателем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", - отметил российский лидер в рамках встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.В прошлом году товарооборот составил 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года он вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Проблемой переговоров на саммите СНГ является нормализация отношений между Баку и Ереваном.Президент заключил, что торгово-экономические отношения между Россией и Арменией успешно развиваются.

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