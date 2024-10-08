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Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами
Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами - 08.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами
Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:34+0300
2024-10-08T15:35+0300
экономика
россия
товарооборот
дружественные страны
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что вопросы сбалансированного развития территорий имеют крайне важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан. "Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50 процентов. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах", - сказал Мишустин. Он пояснил, что растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, появляются новые центры экономической активности, усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири, а также раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма и других регионов.
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россия, товарооборот, дружественные страны
Экономика, РОССИЯ, товарооборот, дружественные страны
15:34 08.10.2024 (обновлено: 15:35 08.10.2024)
 
Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами

Мишустин: товарооборот РФ с дружественными странами увеличился более чем на 50%

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что вопросы сбалансированного развития территорий имеют крайне важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан.
"Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50 процентов. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, появляются новые центры экономической активности, усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири, а также раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма и других регионов.
 
ЭкономикаРОССИЯтоварооборотдружественные страны
 
 
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