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Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами

Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами - 08.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост товарооборота России с дружественными странами

Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:34+0300

2024-10-08T15:34+0300

2024-10-08T15:35+0300

экономика

россия

товарооборот

дружественные страны

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России с дружественными странами за последние два года увеличился более чем на 50%, такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что вопросы сбалансированного развития территорий имеют крайне важное значение для достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни граждан. "Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50 процентов. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают самое серьезное влияние на ситуацию в регионах", - сказал Мишустин. Он пояснил, что растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, расширяются перспективы портовых городов, появляются новые центры экономической активности, усиливается индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири, а также раскрывается туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма и других регионов.

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россия, товарооборот, дружественные страны