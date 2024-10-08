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ЦБ планирует повысить инфраструктурную доступность финансовых услуг на селе - 08.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ планирует повысить инфраструктурную доступность финансовых услуг на селе
ЦБ планирует повысить инфраструктурную доступность финансовых услуг на селе - 08.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует повысить инфраструктурную доступность финансовых услуг на селе
ЦБ планирует снизить долю населенных пунктов сельской местности с недостаточным уровнем развития инфраструктуры финансовых услуг с 14,2% до 10%, следует из... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T20:10+0300
2024-10-08T20:11+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ЦБ планирует снизить долю населенных пунктов сельской местности с недостаточным уровнем развития инфраструктуры финансовых услуг с 14,2% до 10%, следует из проекта Основных направлений повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации на период 2025-2027 годов, опубликованного регулятором. "Банк России разработал проект Основных направлений повышения доступности финансовых услуг до 2027 года… Документ будет утвержден Банком России в окончательной редакции после завершения публичного обсуждения и учета поступивших предложений. Комментарии по проекту принимаются до 28 октября 2024 года включительно", - говорится в сообщении ЦБ. Среди приоритетов на ближайшие три года, как указывается в сообщении, - улучшение финансового самочувствия населения, повышение потребительской ценности и полезности финансовых продуктов. Этих целей планируется достичь с помощью внедрения принципов управления продуктом на финансовом рынке. "Регулятор продолжит развивать дистанционные сервисы, чтобы у всех жителей страны был равный доступ к финансовым продуктам и услугам", - подчеркивает ЦБ. Для потребителей, которые в силу разных причин не могут или не готовы получать услуги онлайн, необходимо сохранить офисы финансовых организаций на отдаленных и малонаселенных территориях и расширить облегченные форматы обслуживания: сервис "Наличные на кассе", мобильные офисы, получение финансовых услуг на почте, говорится в сообщении. В проекте документа указывается, что Банк России устанавливает для мониторинга реализации основных направлений ряд ключевых показателей. Так, в числе индикаторов мониторинга эффективности реализации основных направлений - доля населенных пунктов сельской местности с численностью населения 50 человек и выше с недостаточным и ниже среднего уровнем развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг. Как следует из опубликованного проекта, здесь в результате реализации основных направлений до 2027 года планируется достичь целевого показателя 10%, в то время как текущее значение составляет 14,2%. В проекте указывается, что доля населения, проживающего в таких населенных пунктах в сельской местности, составляет 3,2%.
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россия
Экономика, РОССИЯ
20:10 08.10.2024 (обновлено: 20:11 08.10.2024)
 
ЦБ планирует повысить инфраструктурную доступность финансовых услуг на селе

Банк России хочет повысить инфраструктурную доступность финансовых услуг на селе

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. ЦБ планирует снизить долю населенных пунктов сельской местности с недостаточным уровнем развития инфраструктуры финансовых услуг с 14,2% до 10%, следует из проекта Основных направлений повышения доступности финансовых услуг в Российской Федерации на период 2025-2027 годов, опубликованного регулятором.
"Банк России разработал проект Основных направлений повышения доступности финансовых услуг до 2027 года… Документ будет утвержден Банком России в окончательной редакции после завершения публичного обсуждения и учета поступивших предложений. Комментарии по проекту принимаются до 28 октября 2024 года включительно", - говорится в сообщении ЦБ.
Среди приоритетов на ближайшие три года, как указывается в сообщении, - улучшение финансового самочувствия населения, повышение потребительской ценности и полезности финансовых продуктов. Этих целей планируется достичь с помощью внедрения принципов управления продуктом на финансовом рынке.
"Регулятор продолжит развивать дистанционные сервисы, чтобы у всех жителей страны был равный доступ к финансовым продуктам и услугам", - подчеркивает ЦБ.
Для потребителей, которые в силу разных причин не могут или не готовы получать услуги онлайн, необходимо сохранить офисы финансовых организаций на отдаленных и малонаселенных территориях и расширить облегченные форматы обслуживания: сервис "Наличные на кассе", мобильные офисы, получение финансовых услуг на почте, говорится в сообщении.
В проекте документа указывается, что Банк России устанавливает для мониторинга реализации основных направлений ряд ключевых показателей. Так, в числе индикаторов мониторинга эффективности реализации основных направлений - доля населенных пунктов сельской местности с численностью населения 50 человек и выше с недостаточным и ниже среднего уровнем развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг. Как следует из опубликованного проекта, здесь в результате реализации основных направлений до 2027 года планируется достичь целевого показателя 10%, в то время как текущее значение составляет 14,2%.
В проекте указывается, что доля населения, проживающего в таких населенных пунктах в сельской местности, составляет 3,2%.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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