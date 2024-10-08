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Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России
Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России
Около полусотни граждан Франции обратились в российское посольство в Париже за информацией о выдаче разрешений на временное проживание в России после указа... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T20:54+0300
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франция
ценности
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Около полусотни граждан Франции обратились в российское посольство в Париже за информацией о выдаче разрешений на временное проживание в России после указа президента РФ Владимира Путина о поддержке традиционных ценностей. Об этом сообщили в диппредставительстве. Дипломаты отметили, что российское гражданство, вид на жительство и визы для въезда в Россию французам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности, предоставляются уже долгое время, однако новый указ президента РФ в значительной степени расширил возможности в работе на этом направлении. Летом Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", который предусматривает, что иностранные граждане, не принимающие лево-либеральную политику своих стран, смогут получить временное проживание в РФ без подтверждения владения русским языком.
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франция, ценности, россия
ФРАНЦИЯ, ценности, РОССИЯ
20:54 08.10.2024 (обновлено: 20:55 08.10.2024)
 
Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России

В дипмиссию РФ обратились 50 французов после указа Путина о традиционных ценностях

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк#Кремль
#Кремль - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Около полусотни граждан Франции обратились в российское посольство в Париже за информацией о выдаче разрешений на временное проживание в России после указа президента РФ Владимира Путина о поддержке традиционных ценностей. Об этом сообщили в диппредставительстве.
Дипломаты отметили, что российское гражданство, вид на жительство и визы для въезда в Россию французам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности, предоставляются уже долгое время, однако новый указ президента РФ в значительной степени расширил возможности в работе на этом направлении.
БАМ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
"За ценностями!" Консервативные иностранцы начали перебираться в Россию
10 сентября, 13:19
Летом Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", который предусматривает, что иностранные граждане, не принимающие лево-либеральную политику своих стран, смогут получить временное проживание в РФ без подтверждения владения русским языком.
 
ФРАНЦИЯценностиРОССИЯ
 
 
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