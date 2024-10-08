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Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России

Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России - 08.10.2024, ПРАЙМ

Дефицит традиционных ценностей. Французы захотели жить в России

Около полусотни граждан Франции обратились в российское посольство в Париже за информацией о выдаче разрешений на временное проживание в России после указа... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T20:54+0300

2024-10-08T20:54+0300

2024-10-08T20:55+0300

франция

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Около полусотни граждан Франции обратились в российское посольство в Париже за информацией о выдаче разрешений на временное проживание в России после указа президента РФ Владимира Путина о поддержке традиционных ценностей. Об этом сообщили в диппредставительстве. Дипломаты отметили, что российское гражданство, вид на жительство и визы для въезда в Россию французам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности, предоставляются уже долгое время, однако новый указ президента РФ в значительной степени расширил возможности в работе на этом направлении. Летом Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", который предусматривает, что иностранные граждане, не принимающие лево-либеральную политику своих стран, смогут получить временное проживание в РФ без подтверждения владения русским языком.

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франция, ценности, россия