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Правительство абсорбирует ликвидность на 24 миллиарда рублей, заявили в ЦБ

Правительство абсорбирует ликвидность на 24 миллиарда рублей, заявили в ЦБ - 08.10.2024, ПРАЙМ

Правительство абсорбирует ликвидность на 24 миллиарда рублей, заявили в ЦБ

Банк России ожидает, что правительство за период со 9 по 15 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 24 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T11:21+0300

2024-10-08T11:21+0300

2024-10-08T11:21+0300

россия

правительство

ликвидность

банк россии

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период со 9 по 15 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 24 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, со 2 сентября по 8 октября, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 488 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,028 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,554 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,45 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20241007/monety-852039937.html

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россия, правительство, ликвидность, банк россии