Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241008/turagregator-852044723.html
ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов
ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов - 08.10.2024, ПРАЙМ
ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить агрегаторы информации о туристических услугах в число субъектов туриндустрии и регулировать их... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:10+0300
2024-10-08T10:10+0300
россия
тпп
https://cdnn.1prime.ru/img/82807/77/828077781_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_9830d79072117e8c764cb558bc51a481.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить агрегаторы информации о туристических услугах в число субъектов туриндустрии и регулировать их деятельность, сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин. "Предлагаем включить в число "субъектов туристской индустрии" владельцев агрегаторов информации об услугах, оказываемых в сфере туризма, и предусмотреть регулирование их деятельности в соответствии с законодательством о туристской деятельности и о защите прав потребителей", – сказал Катырин. В конце сентября Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который предлагает изменение понятия "туристская индустрия" и вводит новые – "объекты туристской индустрии", "субъекты туристской индустрии", "туристская услуга". "ТПП РФ в своем заключении на данный законопроект отмечает, что определения понятий требуют дальнейшей доработки. Так, в новой редакции в понятие "туристские ресурсы" планируется включить "объекты туристской индустрии". Вместе с тем, это разные вещи: объекты туристской индустрии относятся к инфраструктуре и не являются достопримечательностями и объектами туристского показа, то есть туристскими ресурсами", – также сказал глава палаты. Кроме того, по его словам, не вполне понятно с какой целью в определении понятия "туристская индустрия" формирование туристских продуктов и предоставление туристских услуг ограничено пределами определенной территории. "Уполномоченному органу государственной власти РФ в сфере туризма целесообразно определять не конкретные объекты туристской индустрии, а перечень видов таких объектов", – указал Катырин. Турагрегатор - платформа, которая предлагает клиентам возможность выбрать нужный тур, отель или билет из множества предложений и забронировать непосредственно на сайте. К турагрегаторам в РФ относятся такие сервисы, как "Яндекс. Путешествия", Tutu, "Авиасейлс", "Островок", "MTC Travel" и другие.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82807/77/828077781_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_a87cda900b8d4a0f6ad5a2b1627fcb10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, тпп
РОССИЯ, ТПП
10:10 08.10.2024
 
ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов

ТПП России предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Торгово-промышленной палаты РФ на улице Ильинка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить агрегаторы информации о туристических услугах в число субъектов туриндустрии и регулировать их деятельность, сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин.
"Предлагаем включить в число "субъектов туристской индустрии" владельцев агрегаторов информации об услугах, оказываемых в сфере туризма, и предусмотреть регулирование их деятельности в соответствии с законодательством о туристской деятельности и о защите прав потребителей", – сказал Катырин.
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который предлагает изменение понятия "туристская индустрия" и вводит новые – "объекты туристской индустрии", "субъекты туристской индустрии", "туристская услуга".
"ТПП РФ в своем заключении на данный законопроект отмечает, что определения понятий требуют дальнейшей доработки. Так, в новой редакции в понятие "туристские ресурсы" планируется включить "объекты туристской индустрии". Вместе с тем, это разные вещи: объекты туристской индустрии относятся к инфраструктуре и не являются достопримечательностями и объектами туристского показа, то есть туристскими ресурсами", – также сказал глава палаты.
Кроме того, по его словам, не вполне понятно с какой целью в определении понятия "туристская индустрия" формирование туристских продуктов и предоставление туристских услуг ограничено пределами определенной территории. "Уполномоченному органу государственной власти РФ в сфере туризма целесообразно определять не конкретные объекты туристской индустрии, а перечень видов таких объектов", – указал Катырин.
Турагрегатор - платформа, которая предлагает клиентам возможность выбрать нужный тур, отель или билет из множества предложений и забронировать непосредственно на сайте. К турагрегаторам в РФ относятся такие сервисы, как "Яндекс. Путешествия", Tutu, "Авиасейлс", "Островок", "MTC Travel" и другие.
 
РОССИЯТПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала