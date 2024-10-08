https://1prime.ru/20241008/turagregator-852044723.html

ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов

ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов - 08.10.2024, ПРАЙМ

ТПП предложила начать регулирование деятельности турагрегаторов

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить агрегаторы информации о туристических услугах в число субъектов туриндустрии и регулировать их... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:10+0300

2024-10-08T10:10+0300

2024-10-08T10:10+0300

россия

тпп

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить агрегаторы информации о туристических услугах в число субъектов туриндустрии и регулировать их деятельность, сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин. "Предлагаем включить в число "субъектов туристской индустрии" владельцев агрегаторов информации об услугах, оказываемых в сфере туризма, и предусмотреть регулирование их деятельности в соответствии с законодательством о туристской деятельности и о защите прав потребителей", – сказал Катырин. В конце сентября Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который предлагает изменение понятия "туристская индустрия" и вводит новые – "объекты туристской индустрии", "субъекты туристской индустрии", "туристская услуга". "ТПП РФ в своем заключении на данный законопроект отмечает, что определения понятий требуют дальнейшей доработки. Так, в новой редакции в понятие "туристские ресурсы" планируется включить "объекты туристской индустрии". Вместе с тем, это разные вещи: объекты туристской индустрии относятся к инфраструктуре и не являются достопримечательностями и объектами туристского показа, то есть туристскими ресурсами", – также сказал глава палаты. Кроме того, по его словам, не вполне понятно с какой целью в определении понятия "туристская индустрия" формирование туристских продуктов и предоставление туристских услуг ограничено пределами определенной территории. "Уполномоченному органу государственной власти РФ в сфере туризма целесообразно определять не конкретные объекты туристской индустрии, а перечень видов таких объектов", – указал Катырин. Турагрегатор - платформа, которая предлагает клиентам возможность выбрать нужный тур, отель или билет из множества предложений и забронировать непосредственно на сайте. К турагрегаторам в РФ относятся такие сервисы, как "Яндекс. Путешествия", Tutu, "Авиасейлс", "Островок", "MTC Travel" и другие.

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россия, тпп