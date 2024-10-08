https://1prime.ru/20241008/turizm-852059722.html

Туротрасль попросила законодательно закрепить понятие "семейный туризм"

Туротрасль попросила законодательно закрепить понятие "семейный туризм" - 08.10.2024, ПРАЙМ

Туротрасль попросила законодательно закрепить понятие "семейный туризм"

Семейному туризму в России нужна комплексная государственная поддержка, которая бы позволила повысить его доступность, и одна из мер - законодательное... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:04+0300

2024-10-08T15:04+0300

2024-10-08T15:04+0300

россия

рст

туризм

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Семейному туризму в России нужна комплексная государственная поддержка, которая бы позволила повысить его доступность, и одна из мер - законодательное закрепление самого этого понятия, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Участники профессионального сообщества назвали главным условием развития и повышения доступности семейного отдыха в стране комплексные меры на государственном уровне. "Они должны включать законодательное регулирование самого понятия "семейный туризм", государственное субсидирование поездок, адаптацию туристической инфраструктуры под нужды семей с детьми, пожилыми родственниками и членами семьи с ограниченными возможностями, разработку программ лояльности, льгот и преференций для этого вида туризма", - сообщили в союзе. Там уточнили, что совместно с Национальной родительской ассоциацией провели исследование, в котором приняло участие около 3,5 тысяч жителей РФ. Оно показало, что менее 30% российских семей могут позволить себе полноценные путешествия по стране с детьми. В прошлом году, по данным РСТ, около 70% опрошенных семей с детьми провели отпуск в России, только 14% удалось отдохнуть и в России, и за рубежом. Позволить себе отдых за границей смогли 6%. "Большинство семей, отдыхавших в России в 2023 году, провели отпуск на даче (33,5%) или отправились в самостоятельные путешествия "дикарем" (33,9%). Равное количество семей (по 16%) выбрали отдых "остаемся дома" и "дети в лагере, а родители дома". 19% гостят у родственников (дедушек или бабушек), 3,3% семей отдыхали прошлым летом в глэмпинге. На "другой вид отдыха" приходится 9,2% респондентов", - рассказали также в союзе, уточнив, что у респондентов была возможность на один вопрос выбрать несколько вариантов ответа. Аналитики также выяснили, что 18% российских семей готовы потратить на путешествия до 20 тысяч рублей на одного члена семьи. "В современных реалиях этого хватит на покупку, например, одного авиа- или железнодорожного билета в соседний или ближайший к месту жительства регион", - подчеркнули в РСТ, добавив, что от 20 до 30 тысяч рублей могут потратить 16% семей, от 30 до 40 тысяч – 12%, от 50 до 60 тысяч – 11%. Отмечается, что самые желанные скидки на отдых для семей с детьми – это специальные условия на авиаперевозку (22%), скидки туроператоров (21%), детский тариф на ребенка до 17 лет при размещении в гостинице (19%), скидки на железнодорожную перевозку (17%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рст, туризм