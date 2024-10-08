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СМИ: экс-супруги из России судятся в Турции из-за акций отеля
СМИ: экс-супруги из России судятся в Турции из-за акций отеля - 08.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: экс-супруги из России судятся в Турции из-за акций отеля
Имущественный спор на 80 миллионов евро возник в турецкой курортной Анталье между россиянами, владеющими отелем Crowne Plaza, передает издание Sabah. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:57+0300
2024-10-08T09:57+0300
2024-10-08T09:57+0300
турция
россия
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АНКАРА, 8 окт - ПРАЙМ. Имущественный спор на 80 миллионов евро возник в турецкой курортной Анталье между россиянами, владеющими отелем Crowne Plaza, передает издание Sabah.Согласно газете, владелец отеля Crowne Plaza Арби Алаудинов подал в суд на свою бывшую жену и сына, утверждая, что они завладели 5% акций компании, хотя он передал эти акции на их содержание. Бывшая жена и сын Алаудинова возразили, что он передал 45% акций своей новой невесте, с которой он не состоит в официальном браке, в попытке скрыть свою собственность.Возникший имущественный спор оценивается в 80 миллионов евро. В рамках судебного дела был назначен доверительный управляющий, который исследовал бухгалтерские книги компании. Отчет доверительного управляющего указывает на отсутствие документов, подтверждающих официальный перевод акций компании Алаудиновым. Решение по данному спору будет принято судебными органами.
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турция, россия, суд
СМИ: экс-супруги из России судятся в Турции из-за акций отеля
Sabah: в Анталье между россиянами возник имущественный спор на 80 млн евро
АНКАРА, 8 окт - ПРАЙМ.
Имущественный спор на 80 миллионов евро возник в турецкой курортной Анталье между россиянами, владеющими отелем Crowne Plaza, передает издание Sabah
.
Согласно газете, владелец отеля Crowne Plaza Арби Алаудинов подал в суд на свою бывшую жену и сына, утверждая, что они завладели 5% акций компании, хотя он передал эти акции на их содержание. Бывшая жена и сын Алаудинова возразили, что он передал 45% акций своей новой невесте, с которой он не состоит в официальном браке, в попытке скрыть свою собственность.
Возникший имущественный спор оценивается в 80 миллионов евро. В рамках судебного дела был назначен доверительный управляющий, который исследовал бухгалтерские книги компании. Отчет доверительного управляющего указывает на отсутствие документов, подтверждающих официальный перевод акций компании Алаудиновым. Решение по данному спору будет принято судебными органами.
В АТОР подсчитали расходы россиян вне отелей в Турции