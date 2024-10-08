https://1prime.ru/20241008/ukraina-852041903.html
В МИД назвали вступление Украины в НАТО геополитическим проектом США
В МИД назвали вступление Украины в НАТО геополитическим проектом США - 08.10.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали вступление Украины в НАТО геополитическим проектом США
Членство Украины в Североатлантическом альянсе является геополитическим проектом, который Соединенные Штаты навязали союзникам, заявил РИА Новости замглавы МИД... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T07:51+0300
2024-10-08T07:51+0300
2024-10-08T07:51+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Членство Украины в Североатлантическом альянсе является геополитическим проектом, который Соединенные Штаты навязали союзникам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Перспектива членства Украины в НАТО – это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам", - отметил он.Дипломат добавил, что европейцы опасались, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры европейской безопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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украина, сша, нато
В МИД назвали вступление Украины в НАТО геополитическим проектом США
Грушко: вступление Украины в НАТО - геополитический проект США
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Членство Украины в Североатлантическом альянсе является геополитическим проектом, который Соединенные Штаты навязали союзникам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Перспектива членства Украины в НАТО – это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам", - отметил он.
Дипломат добавил, что европейцы опасались, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры европейской безопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.
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