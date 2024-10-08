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В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях" - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"
В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях" - 08.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"
Евросоюз должен обеспечить Украине такую позицию, в которой она сможеТ вести мирные переговоры "на выгодных условиях". Об этом заявил в рамках заседания... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:56+0300
2024-10-08T10:56+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Евросоюз должен обеспечить Украине такую позицию, в которой она сможеТ вести мирные переговоры "на выгодных условиях". Об этом заявил в рамках заседания Европарламента в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович."Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС", - отметил он.Шефчович также добавил, что Европейский совет будет обсуждать события вокруг Украины на предстоящем саммите ЕС в октябре. Он выразил надежду на скорое достижение соглашения по кредитной помощи размером до 35 миллиардов евро для Украины от "Большой семерки".Он также отметил, что ЕС работает над стабилизацией энергоснабжения в Украине и готовится к предстоящей зиме.
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украина, ес
Политика, УКРАИНА, ЕС
10:56 08.10.2024
 
В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"

Шефчович: ЕС хочет подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Евросоюз должен обеспечить Украине такую позицию, в которой она сможеТ вести мирные переговоры "на выгодных условиях". Об этом заявил в рамках заседания Европарламента в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС", - отметил он.
Шефчович также добавил, что Европейский совет будет обсуждать события вокруг Украины на предстоящем саммите ЕС в октябре. Он выразил надежду на скорое достижение соглашения по кредитной помощи размером до 35 миллиардов евро для Украины от "Большой семерки".
Он также отметил, что ЕС работает над стабилизацией энергоснабжения в Украине и готовится к предстоящей зиме.
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