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В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"

В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях" - 08.10.2024, ПРАЙМ

В ЕС хотят подготовить Украину к обсуждению мира "на выгодных условиях"

Евросоюз должен обеспечить Украине такую позицию, в которой она сможеТ вести мирные переговоры "на выгодных условиях". Об этом заявил в рамках заседания... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:56+0300

2024-10-08T10:56+0300

2024-10-08T10:56+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Евросоюз должен обеспечить Украине такую позицию, в которой она сможеТ вести мирные переговоры "на выгодных условиях". Об этом заявил в рамках заседания Европарламента в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович."Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС", - отметил он.Шефчович также добавил, что Европейский совет будет обсуждать события вокруг Украины на предстоящем саммите ЕС в октябре. Он выразил надежду на скорое достижение соглашения по кредитной помощи размером до 35 миллиардов евро для Украины от "Большой семерки".Он также отметил, что ЕС работает над стабилизацией энергоснабжения в Украине и готовится к предстоящей зиме.

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