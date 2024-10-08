https://1prime.ru/20241008/ukraina-852046438.html

Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000

Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000 - 08.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000

В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем | 08.10.2024, ПРАЙМ

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вооружения

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ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х рассказал французский министр иностранных дел Себастьян Лекорню."Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава МИД Франции. Кроме того, министр упомянул, что Франция продолжает осуществлять подготовку украинских пилотов и механиков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

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