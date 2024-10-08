Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000 - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852046438.html
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000 - 08.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000
В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:08+0300
2024-10-08T11:11+0300
вооружения
россия
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х рассказал французский министр иностранных дел Себастьян Лекорню."Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава МИД Франции. Кроме того, министр упомянул, что Франция продолжает осуществлять подготовку украинских пилотов и механиков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/20241007/nato-852023828.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, украина
Вооружения, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
11:08 08.10.2024 (обновлено: 11:11 08.10.2024)
 
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000

Лекорню: Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х рассказал французский министр иностранных дел Себастьян Лекорню.
"Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава МИД Франции.
Кроме того, министр упомянул, что Франция продолжает осуществлять подготовку украинских пилотов и механиков.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
"Безумие". Во Франции обратились к гражданам из-за нового плана НАТО по РФ
Вчера, 09:46
 
ВооруженияРОССИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала