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Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000 - 08.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000
В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:08+0300
2024-10-08T11:08+0300
2024-10-08T11:11+0300
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ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х рассказал французский министр иностранных дел Себастьян Лекорню."Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава МИД Франции. Кроме того, министр упомянул, что Франция продолжает осуществлять подготовку украинских пилотов и механиков.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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Вооружения, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000
Лекорню: Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года
ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. В первой половине следующего года Франция намерена поставить Украине оснащенные инновационным оружием типа воздух-земля истребители Mirage 2000. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х рассказал французский министр иностранных дел Себастьян Лекорню.
"Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава МИД Франции.
Кроме того, министр упомянул, что Франция продолжает осуществлять подготовку украинских пилотов и механиков.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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