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На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России - 08.10.2024, ПРАЙМ
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России
Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:35+0300
2024-10-08T12:35+0300
2024-10-08T12:35+0300
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times."Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — сообщается в статье.Более того, как пишет газета, преимущество России на линии фронта заключается в атаках большим количеством дронов, так как это заставляет Украину использовать ракеты для их сбивания, а также они способны обнаружить украинские ПВО, что облегчает задачу для будущих ударов.Ранее Министерство обороны России сообщило, что 3 октября российские войска освободили, и благодаря чему ВС России могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
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россия, украина, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС России
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России
NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ.
Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times
.
"Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — сообщается в статье.
Более того, как пишет газета, преимущество России на линии фронта заключается в атаках большим количеством дронов, так как это заставляет Украину использовать ракеты для их сбивания, а также они способны обнаружить украинские ПВО, что облегчает задачу для будущих ударов.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что 3 октября российские войска освободили, и благодаря чему ВС России могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
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