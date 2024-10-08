Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852049289.html
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России - 08.10.2024, ПРАЙМ
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России
Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:35+0300
2024-10-08T12:35+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851892067_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ba4d6b94c49ebeb16bb176b7336af1a.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times."Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — сообщается в статье.Более того, как пишет газета, преимущество России на линии фронта заключается в атаках большим количеством дронов, так как это заставляет Украину использовать ракеты для их сбивания, а также они способны обнаружить украинские ПВО, что облегчает задачу для будущих ударов.Ранее Министерство обороны России сообщило, что 3 октября российские войска освободили, и благодаря чему ВС России могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852046438.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851892067_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4f9472c2f33a638e156bc3743fee4152.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу, вс россии
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС России
12:35 08.10.2024
 
На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России

NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times.
"Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — сообщается в статье.
Более того, как пишет газета, преимущество России на линии фронта заключается в атаках большим количеством дронов, так как это заставляет Украину использовать ракеты для их сбивания, а также они способны обнаружить украинские ПВО, что облегчает задачу для будущих ударов.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что 3 октября российские войска освободили, и благодаря чему ВС России могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Во Франции пообещали поставить Украине истребители Mirage 2000
11:08
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУВС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала