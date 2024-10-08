https://1prime.ru/20241008/ukraina-852049289.html

На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России

На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России - 08.10.2024, ПРАЙМ

На Западе послали Украине тревожный сигнал из-за тактики России

Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T12:35+0300

2024-10-08T12:35+0300

2024-10-08T12:35+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

вс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851892067_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ba4d6b94c49ebeb16bb176b7336af1a.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России нашли эффективный способ подорвать позиции ВСУ на фронте, сообщает издание New York Times."Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет", — сообщается в статье.Более того, как пишет газета, преимущество России на линии фронта заключается в атаках большим количеством дронов, так как это заставляет Украину использовать ракеты для их сбивания, а также они способны обнаружить украинские ПВО, что облегчает задачу для будущих ударов.Ранее Министерство обороны России сообщило, что 3 октября российские войска освободили, и благодаря чему ВС России могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.

https://1prime.ru/20241008/ukraina-852046438.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, вс россии