https://1prime.ru/20241008/ukraina-852056267.html

На Западе пообещали изучить все пути для "справедливого мира" на Украине

На Западе пообещали изучить все пути для "справедливого мира" на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ

На Западе пообещали изучить все пути для "справедливого мира" на Украине

Контактная группа по помощи Киеву в ходе встречи 12 октября заявит, что продолжит поддержку, но будет изучать все способы достижения "справедливого мира",... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T13:17+0300

2024-10-08T13:17+0300

2024-10-08T13:17+0300

россия

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Контактная группа по помощи Киеву в ходе встречи 12 октября заявит, что продолжит поддержку, но будет изучать все способы достижения "справедливого мира", передает агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник в ФРГ. "В ходе саммита (контактной группы) в (немецком) Рамштайне будет подчеркнуто, что Запад не ослабит поддержку Украины... В то же самое время мы рассмотрим все способы нахождения справедливого мира", - говорится в сообщении агентства. При этом, пишет Reuters, контактная группа по помощи Киеву считает, что любые мирные переговоры должны быть приемлемы для Украины, решения по ним не будут приниматься без ее ведома. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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россия, украина, военная помощь украине