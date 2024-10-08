https://1prime.ru/20241008/ukraina-852056809.html

"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине

"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине

Берлин не рассматривает подписание третьего минского соглашения по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T13:47+0300

2024-10-08T13:47+0300

2024-10-08T14:12+0300

политика

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Берлин не рассматривает подписание третьего минского соглашения по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ."Соглашения Минск-3 точно не будет", - сказано в материале.Первый протокол был подписан в 2014 году, а Минск-2 - в 2015 году. Минские соглашения предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и другие меры для политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Однако, Киев систематически нарушал соглашения, из-за чего Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики.Президент России Владимир Путин объяснил признание республик тем, что Киев заявил свое нежелание выполнять соглашения. В октябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики стали частью России.После начала спецоперации бывшие лидеры Украины, Франции, Германии и Великобритании заявили, что никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез и использовали их для оттягивания времени и возможности украинских властей подготовиться к боевым действиям.

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