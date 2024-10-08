Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241008/ukraina-852056809.html
"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине
"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине
Берлин не рассматривает подписание третьего минского соглашения по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T13:47+0300
2024-10-08T14:12+0300
политика
фрг
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Берлин не рассматривает подписание третьего минского соглашения по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ."Соглашения Минск-3 точно не будет", - сказано в материале.Первый протокол был подписан в 2014 году, а Минск-2 - в 2015 году. Минские соглашения предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и другие меры для политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Однако, Киев систематически нарушал соглашения, из-за чего Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики.Президент России Владимир Путин объяснил признание республик тем, что Киев заявил свое нежелание выполнять соглашения. В октябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики стали частью России.После начала спецоперации бывшие лидеры Украины, Франции, Германии и Великобритании заявили, что никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез и использовали их для оттягивания времени и возможности украинских властей подготовиться к боевым действиям.
https://1prime.ru/20240927/tanki-851820204.html
фрг
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фрг, украина
Политика, ФРГ, УКРАИНА
13:47 08.10.2024 (обновлено: 14:12 08.10.2024)
 
"Точно не будет". В ФРГ высказались о завершении конфликта на Украине

Reuters: в кабмине ФРГ заявили, что соглашения Минск-3 по Украине не будет

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Берлин не рассматривает подписание третьего минского соглашения по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
"Соглашения Минск-3 точно не будет", - сказано в материале.
Первый протокол был подписан в 2014 году, а Минск-2 - в 2015 году. Минские соглашения предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и другие меры для политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Однако, Киев систематически нарушал соглашения, из-за чего Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики.
Президент России Владимир Путин объяснил признание республик тем, что Киев заявил свое нежелание выполнять соглашения. В октябре 2022 года Донецкая и Луганская народные республики стали частью России.
После начала спецоперации бывшие лидеры Украины, Франции, Германии и Великобритании заявили, что никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез и использовали их для оттягивания времени и возможности украинских властей подготовиться к боевым действиям.
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
Уничтожены или захвачены. В ФРГ бьют тревогу из-за потерь танков на Украине
27 сентября, 09:11
 
ПолитикаФРГУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала