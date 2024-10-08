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Украина практически на треть нарастила эспорт товаров
Украина практически на треть нарастила эспорт товаров - 08.10.2024, ПРАЙМ
Украина практически на треть нарастила эспорт товаров
Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:46+0300
2024-10-08T15:46+0300
2024-10-08T15:47+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. "В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 миллионов тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году", - приводит слова Шмыгаля "Правительственный портал" в Telegram-канале. По его словам, в денежном исчислении экспорт составил 28,9 миллиарда долларов. Он уточнил, что лидером экспорта является аграрный сектор. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне сообщала, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции. Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.
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украина, экспорт, мировая торговля
УКРАИНА, экспорт, мировая торговля
Украина практически на треть нарастила эспорт товаров
Шмыгаль: экспорт Украины за январь-сентябрь вырос на 36 процента
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
"В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 миллионов тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году", - приводит слова Шмыгаля "Правительственный портал" в Telegram-канале.
По его словам, в денежном исчислении экспорт составил 28,9 миллиарда долларов.
Он уточнил, что лидером экспорта является аграрный сектор.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне сообщала, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции.
Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.
Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации