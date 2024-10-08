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Украина практически на треть нарастила эспорт товаров - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Украина практически на треть нарастила эспорт товаров
Украина практически на треть нарастила эспорт товаров - 08.10.2024, ПРАЙМ
Украина практически на треть нарастила эспорт товаров
Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:46+0300
2024-10-08T15:47+0300
украина
экспорт
мировая торговля
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. "В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 миллионов тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году", - приводит слова Шмыгаля "Правительственный портал" в Telegram-канале. По его словам, в денежном исчислении экспорт составил 28,9 миллиарда долларов. Он уточнил, что лидером экспорта является аграрный сектор. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне сообщала, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции. Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.
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украина, экспорт, мировая торговля
УКРАИНА, экспорт, мировая торговля
15:46 08.10.2024 (обновлено: 15:47 08.10.2024)
 
Украина практически на треть нарастила эспорт товаров

Шмыгаль: экспорт Украины за январь-сентябрь вырос на 36 процента

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
"В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 миллионов тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году", - приводит слова Шмыгаля "Правительственный портал" в Telegram-канале.
По его словам, в денежном исчислении экспорт составил 28,9 миллиарда долларов.
Он уточнил, что лидером экспорта является аграрный сектор.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне сообщала, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции.
Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.
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УКРАИНАэкспортмировая торговля
 
 
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