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Украина практически на треть нарастила эспорт товаров

Украина практически на треть нарастила эспорт товаров - 08.10.2024, ПРАЙМ

Украина практически на треть нарастила эспорт товаров

Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:46+0300

2024-10-08T15:46+0300

2024-10-08T15:47+0300

украина

экспорт

мировая торговля

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Украинский экспорт товаров за январь-сентябрь вырос на 36% и составил около 100 миллионов тонн, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. "В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 миллионов тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году", - приводит слова Шмыгаля "Правительственный портал" в Telegram-канале. По его словам, в денежном исчислении экспорт составил 28,9 миллиарда долларов. Он уточнил, что лидером экспорта является аграрный сектор. Министр экономики Украины Юлия Свириденко в июне сообщала, что порядка 40% экономики страны находится в тени, по ее словам, это касается и сельскохозяйственной отрасли, и экспорта агропродукции. Как сообщал 18 июня украинский парламентарий Даниил Гетманцев, на Украине подписали законопроекты, направленные на борьбу с так называемым экспортом "черного зерна", что обеспечит уплату соответствующих налогов в казну страны. В частности, были подписаны два проекта закона, которые вносят изменения в таможенный, налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. Законами предлагается ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.

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украина, экспорт, мировая торговля