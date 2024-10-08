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Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241008/valyuta-852041720.html
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС - 08.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС
Появление единой валюты БРИКС возможно, но только в долгосрочной перспективе: ее создание и успешное функционирование в качестве альтернативы доллару требует от | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T07:16+0300
2024-10-08T07:16+0300
экономика
брикс
единая валюта
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Появление единой валюты БРИКС возможно, но только в долгосрочной перспективе: ее создание и успешное функционирование в качестве альтернативы доллару требует от участников объединения большей, чем сейчас, финансовой и торговой интеграции, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, основная трудность - в специфике национальных законодательств. "В долгосрочной перспективе создание единой валюты БРИКС возможно и экономически целесообразно. Но в текущих условиях, при экономической гегемонии Китая и внутренних проблемах внутри группы, при небольшом товарообороте и разных уровнях вовлеченности в мировую торговлю такой инструмент вряд ли заинтересует всех участников. А ведь создание такой валюты предполагает и соблюдение определенной фискальной и платежной дисциплины", - подчеркивает доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров. РЕЦЕПТ УСПЕХА Нынешняя активизация обсуждения перспектив единой валюты связана, в первую очередь, с действиями коллективного Запада против России, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Санкции показали, что самые надежные валюты являются инструментами политического давления. "Наша страна была выведена из пространства безналичных расчетов в долларах и евро и лишилась активов в этих валютах", - пояснил аналитик. По его мнению, для создания единой валюты необходимо выполнение ряда условий. "Во-первых, высокий уровень экономической интеграции, проявляющийся в больших товарных и финансовых потоках между странами-участниками союза и в отсутствии протекционистских барьеров на пути этих потоков. Во-вторых, единое регулирование финансового сектора. В-третьих, высокий уровень политической интеграции. Желательным условием является и географическая близость участников союза", - подчеркивает он. Однако пока, по словам эксперта, эти условия выполняются не в полной мере. Например, страны-участницы БРИКС могут проводить диаметрально противоположную монетарную политику. Так, в Китае она ультрамягкая, направленная на разогрев экономики, тогда как в России – напротив, крайне жесткая, направленная на охлаждение перегретой экономики и на обуздание высокой инфляции. КОГДА ЖДАТЬ ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ Политических препятствий для создания такой валюты нет, есть только технические вопросы, но они решаемы, уверен промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он предположил, что эмитентом может выступать Новый банк развития, учрежденный в структуре БРИКС в 2014 году. "Новая валюта сможет со временем серьезно потеснить доллар на глобальном и региональных денежных рынках, облегчая тем самым проведение платежей между членами БРИКС", - ожидает эксперт. Однако процесс этот будет небыстрым, предостерегает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. "Объединение различных валют с различной волатильностью и монетарными политиками - крайне сложная задача и требует долгой гармонизации. Проще создавать узкоспециализированные единые расчетные инструменты для решения узких задач, не выпуская их в открытое обращение", - предлагает альтернативу он. В то же время, если такая валюта когда-нибудь появится, она окажет сильное влияние на мировую экономику. "Проигравшими бесспорно будут США, использующие доллары для подчинения себе планеты, и их союзники, выигравшими - участники БРИКС. Например, для России создание и хождение в рамках блока валюты поможет ослабить влияние западных санкций", - заключил Хазанов.
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брикс, единая валюта
Экономика, БРИКС, единая валюта
07:16 08.10.2024
 
Эксперты назвали условия для создания единой валюты БРИКС

Эксперты считают, что единая валюта БРИКС требует большей интеграции членов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Появление единой валюты БРИКС возможно, но только в долгосрочной перспективе: ее создание и успешное функционирование в качестве альтернативы доллару требует от участников объединения большей, чем сейчас, финансовой и торговой интеграции, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, основная трудность - в специфике национальных законодательств.
"В долгосрочной перспективе создание единой валюты БРИКС возможно и экономически целесообразно. Но в текущих условиях, при экономической гегемонии Китая и внутренних проблемах внутри группы, при небольшом товарообороте и разных уровнях вовлеченности в мировую торговлю такой инструмент вряд ли заинтересует всех участников. А ведь создание такой валюты предполагает и соблюдение определенной фискальной и платежной дисциплины", - подчеркивает доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
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РЕЦЕПТ УСПЕХА
Нынешняя активизация обсуждения перспектив единой валюты связана, в первую очередь, с действиями коллективного Запада против России, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Санкции показали, что самые надежные валюты являются инструментами политического давления. "Наша страна была выведена из пространства безналичных расчетов в долларах и евро и лишилась активов в этих валютах", - пояснил аналитик.
По его мнению, для создания единой валюты необходимо выполнение ряда условий. "Во-первых, высокий уровень экономической интеграции, проявляющийся в больших товарных и финансовых потоках между странами-участниками союза и в отсутствии протекционистских барьеров на пути этих потоков. Во-вторых, единое регулирование финансового сектора. В-третьих, высокий уровень политической интеграции. Желательным условием является и географическая близость участников союза", - подчеркивает он.
Однако пока, по словам эксперта, эти условия выполняются не в полной мере. Например, страны-участницы БРИКС могут проводить диаметрально противоположную монетарную политику. Так, в Китае она ультрамягкая, направленная на разогрев экономики, тогда как в России – напротив, крайне жесткая, направленная на охлаждение перегретой экономики и на обуздание высокой инфляции.
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КОГДА ЖДАТЬ ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ
Политических препятствий для создания такой валюты нет, есть только технические вопросы, но они решаемы, уверен промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он предположил, что эмитентом может выступать Новый банк развития, учрежденный в структуре БРИКС в 2014 году. "Новая валюта сможет со временем серьезно потеснить доллар на глобальном и региональных денежных рынках, облегчая тем самым проведение платежей между членами БРИКС", - ожидает эксперт.
Однако процесс этот будет небыстрым, предостерегает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. "Объединение различных валют с различной волатильностью и монетарными политиками - крайне сложная задача и требует долгой гармонизации. Проще создавать узкоспециализированные единые расчетные инструменты для решения узких задач, не выпуская их в открытое обращение", - предлагает альтернативу он.
В то же время, если такая валюта когда-нибудь появится, она окажет сильное влияние на мировую экономику. "Проигравшими бесспорно будут США, использующие доллары для подчинения себе планеты, и их союзники, выигравшими - участники БРИКС. Например, для России создание и хождение в рамках блока валюты поможет ослабить влияние западных санкций", - заключил Хазанов.
 
ЭкономикаБРИКСединая валюта
 
 
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