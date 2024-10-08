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Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту
Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту - 08.10.2024, ПРАЙМ
Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту
Россияне впервые с августа прошлого года возобновили продажу валюты на биржевом и банковском рынках, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:01+0300
2024-10-08T16:01+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне впервые с августа прошлого года возобновили продажу валюты на биржевом и банковском рынках, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.Так, согласно материалу, чистый объем проданной в сентябре текущего года валюты составил 55 миллиардов рублей. Отмечается, что последний раз, то есть в августе 2023 года, граждане России реализовали на 6,7 миллиарда рублей больше, чем купили.Также уточняется, что в течение последних 13 месяцев россияне накапливали свои валютные сбережения, пик покупок (208,8 миллиарда рублей) выпал на декабрь прошлого года.Вместе с тем, в сентябре 2024 года экспортеры сократили чистые продажи валютной выручки на 30 процентов относительно августа, они продали 8,3 миллиарда долларов. В Банке России пояснили, что такая тенденция обусловлена растущей долей расчетов в рублях при осуществлении внешнеторговых операций.
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россия, курсы валют, продажа валюты
Банк России, РОССИЯ, курсы валют, продажа валюты
Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту
Россияне впервые с августа 2023 года продали больше валюты, чем купили
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Россияне впервые с августа прошлого года возобновили продажу валюты на биржевом и банковском рынках, следует из "Обзора рисков финансовых рынков"
Банка России.
Так, согласно материалу, чистый объем проданной в сентябре текущего года валюты составил 55 миллиардов рублей. Отмечается, что последний раз, то есть в августе 2023 года, граждане России реализовали на 6,7 миллиарда рублей больше, чем купили.
Также уточняется, что в течение последних 13 месяцев россияне накапливали свои валютные сбережения, пик покупок (208,8 миллиарда рублей) выпал на декабрь прошлого года.
Вместе с тем, в сентябре 2024 года экспортеры сократили чистые продажи валютной выручки на 30 процентов относительно августа, они продали 8,3 миллиарда долларов. В Банке России пояснили, что такая тенденция обусловлена растущей долей расчетов в рублях при осуществлении внешнеторговых операций.
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