https://1prime.ru/20241008/vengriya-852044315.html
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян - 08.10.2024, ПРАЙМ
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян
Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:04+0300
2024-10-08T10:04+0300
2024-10-08T10:05+0300
россия
венгрия
ес
визы
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель пресс-службы ЕК. По словам еворпейского политика, Европейская комиссия убеждена, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства". Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности". В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.
https://1prime.ru/20240912/vizy-851525015.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, ес, визы
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, визы
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян
ЕК изучает возможные последствия решения Венгрии по визам для граждан России
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель пресс-службы ЕК.
По словам еворпейского политика, Европейская комиссия убеждена, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".
Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности".
В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии
В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.
Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.
Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.