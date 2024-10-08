https://1prime.ru/20241008/vengriya-852044315.html

ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян

ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян - 08.10.2024, ПРАЙМ

ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян

Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:04+0300

2024-10-08T10:04+0300

2024-10-08T10:05+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель пресс-службы ЕК. По словам еворпейского политика, Европейская комиссия убеждена, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства". Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности". В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.

https://1prime.ru/20240912/vizy-851525015.html

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россия, венгрия, ес, визы