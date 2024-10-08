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ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян - 08.10.2024, ПРАЙМ
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ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян - 08.10.2024, ПРАЙМ
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян
Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:04+0300
2024-10-08T10:05+0300
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венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель пресс-службы ЕК. По словам еворпейского политика, Европейская комиссия убеждена, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства". Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности". В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.
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россия, венгрия, ес, визы
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, визы
10:04 08.10.2024 (обновлено: 10:05 08.10.2024)
 
ЕС изучает возможные последствия по венгерским визам для россиян

ЕК изучает возможные последствия решения Венгрии по визам для граждан России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не получила развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель пресс-службы ЕК.
По словам еворпейского политика, Европейская комиссия убеждена, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".
Представитель Еврокомиссии пояснил РИА Новости, что направленный в Венгрию запрос касается того, "насколько необходимо и уместно было расширять списки в нынешней политической ситуации". Кроме того, в Брюсселе поинтересовались, "каким образом проходит проверка россиян и белорусов с точки зрения безопасности".
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
В ЕК ждут ответ Венгрии на запрос по визам для граждан РФ и Белоруссии
12 сентября, 14:32
В официальном вестнике правительства Венгрии опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в нем есть Украина, Сербия, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Черногория. Расширение программы связано с изменением миграционного законодательства. Ранее в списке были только Сербия и Украина.
Три недели Евросоюз не реагировал на указ Венгрии об упрощении выдачи виз россиянам, пока председатель крупнейшей фракции Европарламента не призвал европейских лидеров принять меры.
Литва направила в Еврокомиссию запрос, чтобы проанализировали решение Венгрии упростить въезд на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, назвал лживой критику Евросоюза из-за упрощения въезда для граждан России и Беларуси. Он напомнил, что Брюссель уже допустил в Европу миллионы мигрантов, что негативно сказалось на национальной безопасности стран ЕС.
 
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