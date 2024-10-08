https://1prime.ru/20241008/wildberries--852061957.html

Wildberries начнет бесплатно доставлять крупные товары на дом

Wildberries начнет бесплатно доставлять крупные товары на дом - 08.10.2024, ПРАЙМ

Wildberries начнет бесплатно доставлять крупные товары на дом

Wildberries к концу 2025 года масштабирует бесплатную грузовую доставку крупногабаритных товаров "до двери" на всю территорию России, а также на страны... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T16:08+0300

2024-10-08T16:08+0300

2024-10-08T16:09+0300

россия

wildberries

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Wildberries к концу 2025 года масштабирует бесплатную грузовую доставку крупногабаритных товаров "до двери" на всю территорию России, а также на страны присутствия компании в СНГ, сейчас такая возможность уже есть в 24 российских регионах и около 400 населенных пунктов, сообщил маркетплейс. "Зона бесплатной доставки крупногабаритных товаров до дверей покупателей - бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи — охватит к концу 2025 года всю территорию России и стран присутствия компании в СНГ. ...На текущий момент получить доставку на дом с подъемом заказа прямо в квартиру могут потребители уже в 24 регионах и около 400 населенных пунктов", - сказано в релизе. Маркетплейс тестировал такую функцию с начала 2023 года, курьерская доставка крупногабаритных товаров была доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областей. На данный момент около 3 тысяч продавцов на Wildberries предлагают покупателям возможность бесплатной доставки таких товаров. В компании рассказали, что по сравнению с 2023 годом количество заказов крупногабаритных товаров выросло почти в шесть раз. "Например, диванов купили в 16 раз больше, а матрасов - в 3,5 раза. Спрос на стиральные машины с бесплатной доставкой увеличился вдвое, на холодильники - в полтора раза", - отметили в Wildberries, добавив, что также растет интерес пользователей к покупке на маркетплейсе душевых кабин и ванн, промышленных инструментов и разных строительных материалов. "В этом году, после завершения тестирования, мы сосредоточились на расширении географии и запускаем новые маршруты каждую неделю. До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах - Армения, Казахстан и Беларусь", - прокомментировал руководитель направления "Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries" Евгений Булдыгин.

https://1prime.ru/20241007/avto-852023707.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries