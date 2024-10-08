https://1prime.ru/20241008/yadernaya-doktrina-852060923.html
Лукашенко прокоментировал коррекцию ядерной доктрины России
Лукашенко прокоментировал коррекцию ядерной доктрины России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко прокоментировал коррекцию ядерной доктрины России
Минск считает внесение корректировок в российскую ядерную доктрину мерой усиления позиции Белоруссии и России, которую они заняли после размещения ядерного... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:34+0300
2024-10-08T15:34+0300
2024-10-08T15:34+0300
россия
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минск считает внесение корректировок в российскую ядерную доктрину мерой усиления позиции Белоруссии и России, которую они заняли после размещения ядерного оружия РФ на территории республики. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Кремле."Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно", - ответил глава государства. Таким образом он ответил на вопрос о том, что почувствовали в Минске после коррекции российской ядерной доктрины. Лукашенко подчеркнул, что эта мера никак не повлияла на "красные линии" для применения ядерного арсенала. Минск же, по его словам, не собирается самостоятельно применять ядерное оружие, если в этом не будет необходимости.Белорусский президент уточнил, что после изменения российской доктрины никаких рисков для республики не появилось.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что причиной коррекции ядерной доктрины России стали усиление напряженности у российских границ и прямое участие ядерных держав в украинском конфликте.
https://1prime.ru/20240929/peskov-851850285.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ядерное оружие
Лукашенко прокоментировал коррекцию ядерной доктрины России
Лукашенко назвал коррекцию ядерной доктрины РФ усилением Москвы и Минска
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минск считает внесение корректировок в российскую ядерную доктрину мерой усиления позиции Белоруссии и России, которую они заняли после размещения ядерного оружия РФ на территории республики. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Кремле.
"Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно", - ответил глава государства. Таким образом он ответил на вопрос о том, что почувствовали в Минске после коррекции российской ядерной доктрины.
Лукашенко подчеркнул, что эта мера никак не повлияла на "красные линии" для применения ядерного арсенала. Минск же, по его словам, не собирается самостоятельно применять ядерное оружие, если в этом не будет необходимости.
Белорусский президент уточнил, что после изменения российской доктрины никаких рисков для республики не появилось.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что причиной коррекции ядерной доктрины России стали усиление напряженности у российских границ и прямое участие ядерных держав в украинском конфликте.
Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России