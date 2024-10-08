https://1prime.ru/20241008/zapad-852043919.html

Фундаментально разные. Как Россия и Запад отдалялись друг от друга

Фундаментально разные. Как Россия и Запад отдалялись друг от друга - 08.10.2024, ПРАЙМ

Фундаментально разные. Как Россия и Запад отдалялись друг от друга

С начала 1990-х Запад постоянно провоцировал Россию, и эта тенденция усилилась после 2014 года, отметил в интервью изданию Le Figaro историк Жорж-Анри Суту,... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:55+0300

2024-10-08T09:55+0300

2024-10-08T09:55+0300

россия

запад

нато

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. С начала 1990-х Запад постоянно провоцировал Россию, и эта тенденция усилилась после 2014 года, отметил в интервью изданию Le Figaro историк Жорж-Анри Суту, анализируя события, приведшие к конфликту на Украине, и рассматривая этот конфликт в долгосрочном контексте.По его мнению, Россия, с точки зрения культуры, европейская страна, но при этом политические структуры России и Европы фундаментально разные. Российская система власти централизована и замкнута на Москву. Президент Владимир Путин пользуется поддержкой молчаливого большинства населения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦели США в отношении России всегда заключались в том, чтобы минимизировать российское могущество. В 1990-е годы США поддерживали либеральную экономику и демократию в России.Что касается обещания не расширять НАТО, то оно было устной договоренностью. Изменения произошли при президенте Билле Клинтоне из-за внутренней политики США.Изменилась и роль НАТО — она стала инструментом для обеспечения безопасности США. Вашингтон начал требовать от Европы большей ответственности за членство в альянсе.Говоря о разнице в подходах к Западу между Путиным и его предшественником Борисом Ельциным, Суту отметил, что в России были голоса против слишком большого сближения с западным миром, и в этом Ельцина не всегда поддерживал весь государственный аппарат.Так, во время первой войны в Персидском заливе Россия рассматривала возможность противостояния США в Ираке. Именно Ельцин развязал первую чеченскую войну в 1994 году.Когда Путин пришел к власти в 1999 году, то сначала выражал солидарность с США, напомнил эксперт. Путин предоставил Соединенным Штатам базы в Центральной Азии для операции в Афганистане.Историк подчеркивает, что Путин не стремится воссоздать Советский Союз, но стремится создать зону безопасности вокруг России. Военная операция на Украине была направлена на территориальный контроль над русскоязычными провинциями.По мнению Суту, Запад ополчился против России из-за давления стран бывшего Восточного блока и США. Великобритания также поддержала конфронтацию с Россией.Говоря о факторах, спровоцировавших военную операцию, Суту напомнил, что с 2015 года Запад увеличил военную помощь Киеву, что Россия сочла провокацией.Последствия конфликта для Европы — в том, что Европейский союз потерял возможность получать дешевые энергоносители и рынок для экспорта. Это привело к катастрофическим последствиям для европейской экономики и политической дестабилизации.Указывая на возможные сценарии мирного урегулирования, Суту отметил, что наиболее вероятным является заморозка конфликта по корейскому образцу. По его мнению, мир возможен только через переговоры и создание системы международных гарантий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, запад, нато