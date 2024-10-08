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В офисе Зеленского рассказали о саммите мира по Украине в ноябре - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского рассказали о саммите мира по Украине в ноябре
В офисе Зеленского рассказали о саммите мира по Украине в ноябре - 08.10.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского рассказали о саммите мира по Украине в ноябре
Второй мирный саммит по Украине не состоится в ноябре, но все должно быть готово для его подготовки к этому времени. Об этом сообщила советник главы офиса... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:13+0300
2024-10-08T17:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
саммит
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Второй мирный саммит по Украине не состоится в ноябре, но все должно быть готово для его подготовки к этому времени. Об этом сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная."В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита", - ее цитирует телеканал ТСН.Первая конференция по Украине прошла в июне в Швейцарии, а в итоговом коммюнике содержится призыв к свободному передвижению и освобождению всех военнопленных, а также необходимости диалога для прекращения конфликта.Вместе с тем, президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию.
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украина, владимир зеленский, саммит
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, саммит
17:13 08.10.2024
 
В офисе Зеленского рассказали о саммите мира по Украине в ноябре

Заривная: второй саммит по Украине в ноябре не состоится

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Второй мирный саммит по Украине не состоится в ноябре, но все должно быть готово для его подготовки к этому времени. Об этом сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная.
"В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита", - ее цитирует телеканал ТСН.
Первая конференция по Украине прошла в июне в Швейцарии, а в итоговом коммюнике содержится призыв к свободному передвижению и освобождению всех военнопленных, а также необходимости диалога для прекращения конфликта.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию.
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4 октября, 10:18
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийсаммит
 
 
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