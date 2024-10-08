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Зеленский приедет в Хорватию на саммит по Украине

Зеленский приедет в Хорватию на саммит по Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский приедет в Хорватию на саммит по Украине

Саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины пройдет в среду в хорватском Дубровнике с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T17:50+0300

2024-10-08T17:50+0300

2024-10-08T17:50+0300

украина

хорватия

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БЕЛГРАД, 8 окт – ПРАЙМ. Саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины пройдет в среду в хорватском Дубровнике с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Ранее Пленкович заявил о намерении провести в октябре мероприятие, посвященное ситуации на Украине, с участием других балканских стран в хорватском городе Дубровник на берегу Адриатического моря. "В саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Дубровнике будет участвовать и... Владимир Зеленский", - отметил хорватский премьер в своем аккаунте в социальной сети Х.В Хорватии состоится саммит стран Юго-Восточной Европы, где примут участие представители 12 стран региона. На саммите ожидается принятие антироссийской декларации, которая призывает к санкциям. Сербийский президент Александр Вучич пока не принял решения о своем участии в мероприятии и выразил опасения относительно декларации.Загреб стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан со времен начала российско-украинского конфликта, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь, проводя конференции и заседания для обсуждения ситуации.Кремль утверждает, что искать варианты урегулирования конфликта без участия России бесперспективно и осуждает поставки оружия в Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт.

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украина, хорватия