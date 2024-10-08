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Поберегись! Все ринулись в погоню за золотом

Поберегись! Все ринулись в погоню за золотом - 08.10.2024, ПРАЙМ

Поберегись! Все ринулись в погоню за золотом

В начале октября золото вновь приблизилось к максимумам около 2,7 тысяч долларов за унцию, однако пока так и не пробил вверх эту отметку. С начала года... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T08:00+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В начале октября золото вновь приблизилось к максимумам около 2,7 тысяч долларов за унцию, однако пока так и не пробил вверх эту отметку. С начала года котировки золота поднялись на 29%. Для сравнения, за весь 2023 год золото подорожало чуть более чем на 16%. В этом ралли золото опирается на начало цикла смягчения монетарных условий ФРС США. Это, с одной стороны, может активизировать инфляцию. С другой, энергичное снижение ставки способно стать сигналом относительно проблем в экономике США. Сюда же отнесем и экономические стимулы Китая, которые потребовались для поддержки ослабевающих темпов роста. В таких условиях золото становится все более привлекательным в качестве инструмента хеджирования соответствующих экономических рисков. Дополнительной поддержкой становится спрос на золото со стороны мировых Центробанков. Регуляторы пополняют и диверсифицируют свои ЗВР. Тенденция останется в силе и в 2025 году. Позитив в золоте остается, но прогнозировать его цену пока сложно. Так или иначе, психологическая отметка в 3 тысячи долларов за унцию рано или поздно будет достигнута. Насколько рано или как поздно - зависит от многих факторов. Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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2024

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Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, золото, запасы золота, биржевые цены на золото