Поберегись! Все ринулись в погоню за золотом

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В начале октября золото вновь приблизилось к максимумам около 2,7 тысяч долларов за унцию, однако пока так и не пробил вверх эту отметку. С начала года котировки золота поднялись на 29%. Для сравнения, за весь 2023 год золото подорожало чуть более чем на 16%. В этом ралли золото опирается на начало цикла смягчения монетарных условий ФРС США. Это, с одной стороны, может активизировать инфляцию. С другой, энергичное снижение ставки способно стать сигналом относительно проблем в экономике США. Сюда же отнесем и экономические стимулы Китая, которые потребовались для поддержки ослабевающих темпов роста. В таких условиях золото становится все более привлекательным в качестве инструмента хеджирования соответствующих экономических рисков. Дополнительной поддержкой становится спрос на золото со стороны мировых Центробанков. Регуляторы пополняют и диверсифицируют свои ЗВР. Тенденция останется в силе и в 2025 году. Позитив в золоте остается, но прогнозировать его цену пока сложно. Так или иначе, психологическая отметка в 3 тысячи долларов за унцию рано или поздно будет достигнута. Насколько рано или как поздно - зависит от многих факторов. Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В начале октября золото вновь приблизилось к максимумам около 2,7 тысяч долларов за унцию, однако пока так и не пробил вверх эту отметку. С начала года котировки золота поднялись на 29%. Для сравнения, за весь 2023 год золото подорожало чуть более чем на 16%.
В этом ралли золото опирается на начало цикла смягчения монетарных условий ФРС США. Это, с одной стороны, может активизировать инфляцию. С другой, энергичное снижение ставки способно стать сигналом относительно проблем в экономике США.
Сюда же отнесем и экономические стимулы Китая, которые потребовались для поддержки ослабевающих темпов роста. В таких условиях золото становится все более привлекательным в качестве инструмента хеджирования соответствующих экономических рисков.
Дополнительной поддержкой становится спрос на золото со стороны мировых Центробанков. Регуляторы пополняют и диверсифицируют свои ЗВР. Тенденция останется в силе и в 2025 году.
Позитив в золоте остается, но прогнозировать его цену пока сложно. Так или иначе, психологическая отметка в 3 тысячи долларов за унцию рано или поздно будет достигнута. Насколько рано или как поздно - зависит от многих факторов.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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