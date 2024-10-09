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Суд начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Хотина - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Суд начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Хотина
Суд начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Хотина - 09.10.2024, ПРАЙМ
Суд начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Хотина
Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении осужденного за растрату... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:52+0300
2024-10-09T17:13+0300
россия
суд
альфа-банк
банк югра
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 31 марта.Финансовым управляющим имуществом должника суд утвердил Владимира Хмелева из ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".Альфа-банк – один из крупнейших кредиторов компаний Хотина, владевших крупными торговыми центрами в Москве. Сам Хотин выступал их поручителем. Банк в 2019 году подал три иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. По двум из них - на 272 миллиона и 314 миллионов долларов - суды в феврале 2020 года утвердили мировые соглашения. Еще по одному иску - изначально на 58 миллионов долларов - суд в мае 2021 года взыскал с ответчиков 13,4 миллиона долларов. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в декабре 2020 года говорил, что мировое соглашение с Хотиным не исполняется и будет пересматриваться.Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировал 52,5% капитала кредитной организации.Пресс-служба судов общей юрисдикции в сентябре сообщила, что Замоскворецкий районный суд по иску ФНС России взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл".В марте текущего года Замоскворецкий суд приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
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россия, суд, альфа-банк, банк югра
РОССИЯ, суд, Альфа-банк, банк Югра
16:52 09.10.2024 (обновлено: 17:13 09.10.2024)
 
Суд начал банкротство экс-бенефициара банка "Югра" Хотина

Суд по заявлению Альфа-банка начал банкротство экс-бенефициара "Югры" Хотина

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 31 марта.
Финансовым управляющим имуществом должника суд утвердил Владимира Хмелева из ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".
Альфа-банк – один из крупнейших кредиторов компаний Хотина, владевших крупными торговыми центрами в Москве. Сам Хотин выступал их поручителем. Банк в 2019 году подал три иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. По двум из них - на 272 миллиона и 314 миллионов долларов - суды в феврале 2020 года утвердили мировые соглашения. Еще по одному иску - изначально на 58 миллионов долларов - суд в мае 2021 года взыскал с ответчиков 13,4 миллиона долларов. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен в декабре 2020 года говорил, что мировое соглашение с Хотиным не исполняется и будет пересматриваться.
Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировал 52,5% капитала кредитной организации.
Пресс-служба судов общей юрисдикции в сентябре сообщила, что Замоскворецкий районный суд по иску ФНС России взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл".
В марте текущего года Замоскворецкий суд приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
Фасад здания UniCredit банка в Милане, Италия - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Суд взыскал с немецкого UniCredit Bank штраф в пользу подразделения в РФ
14:52
 
РОССИЯсудАльфа-банкбанк Югра
 
 
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