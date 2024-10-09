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Российский аэропорт назван лучшим в Европе по обслуживанию

Российский аэропорт назван лучшим в Европе по обслуживанию - 09.10.2024, ПРАЙМ

Российский аэропорт назван лучшим в Европе по обслуживанию

Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI) признал московский аэропорт "Домодедово" лучшим в Европе по качеству обслуживания в... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:24+0300

2024-10-09T10:24+0300

2024-10-09T10:24+0300

аэропорт

россия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI) признал московский аэропорт "Домодедово" лучшим в Европе по качеству обслуживания в авиагаванях по итогам 2023 года, сообщили РИА Новости в авиагавани. Всего международные эксперты, уточнили там, оценили более 400 аэропортов из 95 стран мира. Инициатива Международного совета аэропортов - программа "Качество обслуживания в аэропортах" (Airport Service Quality, ASQ). Она проводится в независимой, профессиональной и нейтральной форме и признана бенчмаркингом ведущих аэропортов мира в области удовлетворенности пассажиров. "Домодедово" получил престижную международную награду Airport Service Quality Awards (присуждается Международным советом аэропортов – ред.) по итогам 2023 года. Московский аэропорт становится победителем четвертый год подряд и впервые – во всех пяти номинациях премии. "Домодедово" признан "Лучшим аэропортом Европы", "Аэропортом с самым преданным своему делу персоналом", "Аэропортом с самой легкой навигацией", "Аэропортом с лучшим досугом", "Самым чистым аэропортом", - сообщили в компании. Ключевыми индикаторами оценки, рассказали в "Домодедово", были доступность регистрации, безопасность, скорость прохождения паспортного контроля, понятность навигации, чистота, удобство залов ожидания. Аэропорт "Домодедово" в 2023 году ввел в эксплуатацию новый международный сегмент пассажирского терминала Т2, увеличив площадь аэровокзального комплекса в 2 раза. Число стоек регистрации выросло до 220, кабин паспортного контроля – до 168. Есть в аэропорту роботизированная система сортировки багажа, автоматические турникеты eGate на предполетном досмотре и выходах на посадку, запущен также пилотный проект по использованию биометрических данных для доступа в бизнес-зал. Международный совет аэропортов (ACI) - единственное глобальное отраслевое представительство аэропортов в мире. Организация основана в 1991 году и состоит из 701 члена, управляющих 1933 аэропортами в 183 странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт, россия