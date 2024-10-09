Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241009/airbus-852088852.html
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу - 09.10.2024, ПРАЙМ
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в сентябре получила заказы на 235 самолетов, что в 5,1 раза больше показателя предыдущего месяца, следует из... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:08+0300
2024-10-09T19:08+0300
экономика
авиастроение
airbus
заказы
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/48/834864865_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_ad2ea6f813895a36b1349792c5f59a85.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в сентябре получила заказы на 235 самолетов, что в 5,1 раза больше показателя предыдущего месяца, следует из сообщения компании. За девять месяцев текущего года Airbus получил заказы на 667 самолетов. А с учетом отмен заказы за январь-сентябрь насчитывают 648 самолетов. Поставки самолетов клиентам у компании в сентябре поднялись на 6,4% к августу - до 50 с 47 единиц. С начала года было поставлено 497 самолетов, следует из данных компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20241003/aviaperevozki-851946890.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/48/834864865_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_a3b54bf17d0294dc35f5563f854e6a07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиастроение, airbus, заказы, авиаперевозки
Экономика, авиастроение, Airbus, заказы, авиаперевозки
19:08 09.10.2024
 
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу

Airbus: заказы в сентябре выросли в пять раз к августу, до 235 самолетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Домодедово
Самолет в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в сентябре получила заказы на 235 самолетов, что в 5,1 раза больше показателя предыдущего месяца, следует из сообщения компании.
За девять месяцев текущего года Airbus получил заказы на 667 самолетов. А с учетом отмен заказы за январь-сентябрь насчитывают 648 самолетов.
Поставки самолетов клиентам у компании в сентябре поднялись на 6,4% к августу - до 50 с 47 единиц. С начала года было поставлено 497 самолетов, следует из данных компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента
3 октября, 16:56
 
ЭкономикаавиастроениеAirbusзаказыавиаперевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала