https://1prime.ru/20241009/airbus-852088852.html
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу - 09.10.2024, ПРАЙМ
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в сентябре получила заказы на 235 самолетов, что в 5,1 раза больше показателя предыдущего месяца, следует из... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:08+0300
2024-10-09T19:08+0300
2024-10-09T19:08+0300
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авиастроение
airbus
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в сентябре получила заказы на 235 самолетов, что в 5,1 раза больше показателя предыдущего месяца, следует из сообщения компании. За девять месяцев текущего года Airbus получил заказы на 667 самолетов. А с учетом отмен заказы за январь-сентябрь насчитывают 648 самолетов. Поставки самолетов клиентам у компании в сентябре поднялись на 6,4% к августу - до 50 с 47 единиц. С начала года было поставлено 497 самолетов, следует из данных компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20241003/aviaperevozki-851946890.html
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авиастроение, airbus, заказы, авиаперевозки
Экономика, авиастроение, Airbus, заказы, авиаперевозки
Заказы Airbus в сентябре выросли в пять раз к августу
Airbus: заказы в сентябре выросли в пять раз к августу, до 235 самолетов
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в сентябре получила заказы на 235 самолетов, что в 5,1 раза больше показателя предыдущего месяца, следует из сообщения компании.
За девять месяцев текущего года Airbus получил заказы на 667 самолетов. А с учетом отмен заказы за январь-сентябрь насчитывают 648 самолетов.
Поставки самолетов клиентам у компании в сентябре поднялись на 6,4% к августу - до 50 с 47 единиц. С начала года было поставлено 497 самолетов, следует из данных компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента