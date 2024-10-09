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На АЭС "Аккую" рассказали о полномасштабных работах перед пуском блока N1

На АЭС "Аккую" рассказали о полномасштабных работах перед пуском блока N1 - 09.10.2024, ПРАЙМ

На АЭС "Аккую" рассказали о полномасштабных работах перед пуском блока N1

Полномасштабные работы перед пуском первого энергоблока идут на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, заявил в среду председатель совета... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T12:59+0300

2024-10-09T12:59+0300

2024-10-09T13:00+0300

турция

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 9 окт - ПРАЙМ. Полномасштабные работы перед пуском первого энергоблока идут на площадке строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, заявил в среду председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. "Полномасштабные предпусковые и наладочные работы идут на первом энергоблоке, проводится проверка всех ключевых систем для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации", - заявил Дедусенко в ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе (EIF) в Стамбуле. По его словам, полным ходом идет строительство трех оставшихся блоков станции, на строительной площадке задействованы более 34 тысяч человек. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

турция

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турция, аэс "аккую"