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В БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли
В БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли - 09.10.2024, ПРАЙМ
В БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли
Минфин РФ сообщил о запуске диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки, в среду в Москве прошло первое ее... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:31+0300
2024-10-09T16:32+0300
экономика
брикс
минфин рф
алмазы
добыча алмазов
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ сообщил о запуске диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки, в среду в Москве прошло первое ее заседание, платформа будет способствовать укреплению связей между участниками и созданию новых форм кооперации. "В рамках председательства Российской Федерации в БРИКС 9 октября в г. Москве в гибридном формате "на полях" встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения состоялось инаугурационное заседание неформальной диалоговой платформы по сотрудничеству в алмазно-бриллиантовой отрасли. Встреча проходила по итогам договоренностей, достигнутых на мероприятиях российского председательства БРИКС, а также благодаря поддержке инициативы со стороны Ассоциации стран-производителей алмазов Африки (АДПА)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи. "Запуск диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки будет способствовать укреплению торговых и деловых связей между нашими странами, созданию новых форм кооперации и выработке единой позиции представителей всех сегментов "алмазного трубопровода" от добычи до ритейла в общих интересах стабильного развития отрасли", - отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении. Как при этом подчеркнул Моисеев, сотрудничество строится на принципах схемы сертификации Кимберлийского процесса как единственного универсального механизма регулирования мировой торговли необработанными алмазами. Представители отрасли и регулирующих органов из стран БРИКС, а также приглашенные участники от ведущих международных отраслевых организаций обсудили потенциальные направления развития регулярного диалога для обеспечения устойчивого развития алмазно-бриллиантовой торговли. По итогам этой работы было согласовано четыре основных направления: создание добавленной стоимости в цепочках поставок, поддержка программ видового маркетинга бриллиантов на рынках БРИКС, обеспечение единых стандартов ответственной алмазодобычи и торговли, обмен лучшими практиками. В рамках отдельной сессии представители стран БРИКС поддержали необходимость увеличения оборота драгоценных камней и драгметаллов между странами на основе единых стандартов качества продукции, условились выделить это направление работы в отдельный трек, отметили в Минфине. Подводя итоги заседания, члены объединения обсудили планы на 2025 год и проект заявления, которое предложено отразить в декларации лидеров, добавили в министерстве.
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брикс, минфин рф, алмазы, добыча алмазов
Экономика, БРИКС, Минфин РФ, алмазы, добыча алмазов
16:31 09.10.2024 (обновлено: 16:32 09.10.2024)
 
В БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли

Минфин: в БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ сообщил о запуске диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки, в среду в Москве прошло первое ее заседание, платформа будет способствовать укреплению связей между участниками и созданию новых форм кооперации.
"В рамках председательства Российской Федерации в БРИКС 9 октября в г. Москве в гибридном формате "на полях" встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран объединения состоялось инаугурационное заседание неформальной диалоговой платформы по сотрудничеству в алмазно-бриллиантовой отрасли. Встреча проходила по итогам договоренностей, достигнутых на мероприятиях российского председательства БРИКС, а также благодаря поддержке инициативы со стороны Ассоциации стран-производителей алмазов Африки (АДПА)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам встречи.
"Запуск диалоговой платформы по алмазам в формате БРИКС+ с участием алмазодобывающих стран Африки будет способствовать укреплению торговых и деловых связей между нашими странами, созданию новых форм кооперации и выработке единой позиции представителей всех сегментов "алмазного трубопровода" от добычи до ритейла в общих интересах стабильного развития отрасли", - отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.
Как при этом подчеркнул Моисеев, сотрудничество строится на принципах схемы сертификации Кимберлийского процесса как единственного универсального механизма регулирования мировой торговли необработанными алмазами.
Представители отрасли и регулирующих органов из стран БРИКС, а также приглашенные участники от ведущих международных отраслевых организаций обсудили потенциальные направления развития регулярного диалога для обеспечения устойчивого развития алмазно-бриллиантовой торговли. По итогам этой работы было согласовано четыре основных направления: создание добавленной стоимости в цепочках поставок, поддержка программ видового маркетинга бриллиантов на рынках БРИКС, обеспечение единых стандартов ответственной алмазодобычи и торговли, обмен лучшими практиками.
В рамках отдельной сессии представители стран БРИКС поддержали необходимость увеличения оборота драгоценных камней и драгметаллов между странами на основе единых стандартов качества продукции, условились выделить это направление работы в отдельный трек, отметили в Минфине. Подводя итоги заседания, члены объединения обсудили планы на 2025 год и проект заявления, которое предложено отразить в декларации лидеров, добавили в министерстве.
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ЭкономикаБРИКСМинфин РФалмазыдобыча алмазов
 
 
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