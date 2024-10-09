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Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций
Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций - 09.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций
Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:35+0300
2024-10-09T10:35+0300
михаил мишустин
санкции против рф
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин. "Активно восстанавливаются международные линии. Но, конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет - это освоение внутренних перевозок", - подчеркнул Мишустин в беседе с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Он также отметил успешную реализацию поставленных российской авиакомпанией задач в условиях санкционного давления Запада. Мишустин подчеркнул, что "Аэрофлот" продолжает работу с соблюдением высоких стандартов обслуживания.
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михаил мишустин, санкции против рф
Михаил Мишустин, санкции против РФ
10:35 09.10.2024
 
Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций

Мишустин: авиаперевозки в РФ растут выше ожиданий, восстанавливаются международные линии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
"Активно восстанавливаются международные линии. Но, конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет - это освоение внутренних перевозок", - подчеркнул Мишустин в беседе с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
Он также отметил успешную реализацию поставленных российской авиакомпанией задач в условиях санкционного давления Запада. Мишустин подчеркнул, что "Аэрофлот" продолжает работу с соблюдением высоких стандартов обслуживания.
Самолет, перелет
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10:24
 
Михаил Мишустинсанкции против РФ
 
 
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