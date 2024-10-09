https://1prime.ru/20241009/aviaperevozki-852073368.html

Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций

Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций - 09.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил авиаперевозки в России в условиях санкций

Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:35+0300

2024-10-09T10:35+0300

2024-10-09T10:35+0300

михаил мишустин

санкции против рф

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Авиаперевозки в России растут выше ожиданий, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин. "Активно восстанавливаются международные линии. Но, конечно, главный для нас фактор и важнейший приоритет - это освоение внутренних перевозок", - подчеркнул Мишустин в беседе с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. Он также отметил успешную реализацию поставленных российской авиакомпанией задач в условиях санкционного давления Запада. Мишустин подчеркнул, что "Аэрофлот" продолжает работу с соблюдением высоких стандартов обслуживания.

https://1prime.ru/20241009/aeroport-852072992.html

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михаил мишустин, санкции против рф