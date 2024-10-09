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В "Ростелекоме" отметили рост числа приложений для ОС "Аврора"
В "Ростелекоме" отметили рост числа приложений для ОС "Аврора" - 09.10.2024, ПРАЙМ
В "Ростелекоме" отметили рост числа приложений для ОС "Аврора"
Количество приложений, адаптированных под российскую операционную систему "Аврора", выросло в 1,5 раза за 2024 год, рассказал журналистам заместитель президента | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:26+0300
2024-10-09T19:26+0300
2024-10-09T19:26+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Количество приложений, адаптированных под российскую операционную систему "Аврора", выросло в 1,5 раза за 2024 год, рассказал журналистам заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов на конференции "Аврора. Своя конференция". "За 2024 год количество приложений на "Авроре" выросло на 50%. Например, там появились такие достаточно серьезные игроки, как Wildberries", - рассказал Халитов. Он также рассказал, что появились также банковские приложения, адаптированные под ОС "Аврора" - такие выпустили, к примеру, "Т-Банк" и ВТБ. Сейчас "Ростелеком" работает над версией 5.2 своей операционной системы, а также развивает мобильную национальную среду на базе ОС "Аврора" - это "пласт решений в области мобильных сервисов, включая "Аврора Центр" и российских мобильных сервисов". "Постепенно пятая версия ОС становится доступна практически под всю линейку российских устройств, российских производителей, которые есть на рынке", - добавил Халитов.
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россия, ростелеком, ос "аврора"
Экономика, РОССИЯ, Ростелеком, ОС "Аврора"
В "Ростелекоме" отметили рост числа приложений для ОС "Аврора"
"Ростелеком": число приложений для ОС "Аврора" выросло в 1,5 раза за 2024 году
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Количество приложений, адаптированных под российскую операционную систему "Аврора", выросло в 1,5 раза за 2024 год, рассказал журналистам заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов на конференции "Аврора. Своя конференция".
"За 2024 год количество приложений на "Авроре" выросло на 50%. Например, там появились такие достаточно серьезные игроки, как Wildberries", - рассказал Халитов.
Он также рассказал, что появились также банковские приложения, адаптированные под ОС "Аврора" - такие выпустили, к примеру, "Т-Банк" и ВТБ.
Сейчас "Ростелеком" работает над версией 5.2 своей операционной системы, а также развивает мобильную национальную среду на базе ОС "Аврора" - это "пласт решений в области мобильных сервисов, включая "Аврора Центр" и российских мобильных сервисов".
"Постепенно пятая версия ОС становится доступна практически под всю линейку российских устройств, российских производителей, которые есть на рынке", - добавил Халитов.
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций