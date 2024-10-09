https://1prime.ru/20241009/avto-852072849.html
"Грозит ДТП". Эксперт объяснил, почему на авто надо менять сразу все шины
"Грозит ДТП". Эксперт объяснил, почему на авто надо менять сразу все шины - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Грозит ДТП". Эксперт объяснил, почему на авто надо менять сразу все шины
Замена лишь двух шин на автомобиле может привести к неравномерному износу и повысить риск аварий на дорогах, рассказал собственник и руководитель автосервиса... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:17+0300
2024-10-09T10:17+0300
2024-10-09T10:17+0300
эксперт
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Замена лишь двух шин на автомобиле может привести к неравномерному износу и повысить риск аварий на дорогах, рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. Об этом сообщил изданию "Известия"."По сути, такое решение приведет к тому, что скупой заплатит дважды. Объясню почему. Во-первых, у резины будет не равномерный износ. Во-вторых, автовладелец так и будет менять резину по два колеса, причем в ускоренном режиме", - объяснил автоэксперт. Он также отметил, что зимняя резина устанавливается специально для использования в непростых температурных условиях.Погуляев уверен, что замена лишь двух колес значительно увеличивает риски ДТП на скользких дорогах.
https://1prime.ru/20241008/avto-852047873.html
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эксперт
"Грозит ДТП". Эксперт объяснил, почему на авто надо менять сразу все шины
Автоэксперт Погуляев: установка на авто лишь двух зимних шин приводит к ДТП
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
Замена лишь двух шин на автомобиле может привести к неравномерному износу и повысить риск аварий на дорогах, рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. Об этом сообщил изданию "Известия
".
"По сути, такое решение приведет к тому, что скупой заплатит дважды. Объясню почему. Во-первых, у резины будет не равномерный износ. Во-вторых, автовладелец так и будет менять резину по два колеса, причем в ускоренном режиме", - объяснил автоэксперт. Он также отметил, что зимняя резина устанавливается специально для использования в непростых температурных условиях.
Погуляев уверен, что замена лишь двух колес значительно увеличивает риски ДТП на скользких дорогах.
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