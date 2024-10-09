https://1prime.ru/20241009/avtovaz-852091880.html

Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки

Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки - 09.10.2024, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пригласил президента России Владимира Путина в Тольятти, чтобы увидеть перспективные разработки предприятия. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:17+0300

2024-10-09T21:17+0300

2024-10-09T21:18+0300

экономика

россия

автоваз

владимир путин

автопроизводители

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пригласил президента России Владимира Путина в Тольятти, чтобы увидеть перспективные разработки предприятия. Глава "АвтоВАЗа" выступил в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ, в котором в режиме видеоконференции участвовал президент РФ. В частности, Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura. Соколов выступал с завода в Тольятти. "Пользуясь случаем, от имени нашего трудового коллектива приглашаю вас, уважаемый Владимир Владимирович, в Тольятти, чтобы увидеть сегодняшний день "АвтоВАЗа" и представить вам наши перспективные разработки, будущее российского автопрома", - сказал Соколов.

https://1prime.ru/20241009/avtovaz-852091644.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз, владимир путин, автопроизводители