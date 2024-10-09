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Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки - 09.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241009/avtovaz-852091880.html
Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки
Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки - 09.10.2024, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пригласил президента России Владимира Путина в Тольятти, чтобы увидеть перспективные разработки предприятия. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:17+0300
2024-10-09T21:18+0300
экономика
россия
автоваз
владимир путин
автопроизводители
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пригласил президента России Владимира Путина в Тольятти, чтобы увидеть перспективные разработки предприятия. Глава "АвтоВАЗа" выступил в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ, в котором в режиме видеоконференции участвовал президент РФ. В частности, Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura. Соколов выступал с завода в Тольятти. "Пользуясь случаем, от имени нашего трудового коллектива приглашаю вас, уважаемый Владимир Владимирович, в Тольятти, чтобы увидеть сегодняшний день "АвтоВАЗа" и представить вам наши перспективные разработки, будущее российского автопрома", - сказал Соколов.
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россия, автоваз, владимир путин, автопроизводители
Экономика, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Владимир Путин, автопроизводители
21:17 09.10.2024 (обновлено: 21:18 09.10.2024)
 
Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина посмотреть перспективные разработки

Глава "АвтоВАЗа" пригласил Путина в Тольятти посмотреть перспективные разработки

Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пригласил президента России Владимира Путина в Тольятти, чтобы увидеть перспективные разработки предприятия.
Глава "АвтоВАЗа" выступил в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ, в котором в режиме видеоконференции участвовал президент РФ. В частности, Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura. Соколов выступал с завода в Тольятти.
"Пользуясь случаем, от имени нашего трудового коллектива приглашаю вас, уважаемый Владимир Владимирович, в Тольятти, чтобы увидеть сегодняшний день "АвтоВАЗа" и представить вам наши перспективные разработки, будущее российского автопрома", - сказал Соколов.
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В "АвтоВАЗе" раскрыли планы по выпуску Lada Aura
21:09
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоВАЗВладимир Путинавтопроизводители
 
 
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