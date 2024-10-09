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В России продолжают расти биржевые цены на бензин

В России продолжают расти биржевые цены на бензин - 09.10.2024, ПРАЙМ

В России продолжают расти биржевые цены на бензин

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дорожает второй день подряд, впрочем, за среду марки Аи-92 и Аи-95... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:35+0300

2024-10-09T16:35+0300

2024-10-09T16:35+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дорожает второй день подряд, впрочем, за среду марки Аи-92 и Аи-95 незначительно прибавили в цене, следует из данных торгов. Так, цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за день выросла на 0,23%, до 60 162 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 поднялась на 0,27% - до 65 414 рублей за тонну. Также по итогам торгов среды выросла цена на летнее дизельное топливо - на 0,5%, до 61 421 рубля за тонну. Межсезонное дизельное топливо подорожало на 0,19%, до 60 694 рублей за тонну, в то время как зимнее подешевело на 0,83%, до 75 449 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 1,36%, до 32 082 рублей, авиакеросина - на 0,05%, до 80 011 рубля. При этом стоимость мазута выросла на 0,62% - до 31 080 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дал поручение проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, действия заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241009/diztoplivo-852083881.html

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россия, спбмтсб, биржевые торги