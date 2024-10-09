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Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента

Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента - 09.10.2024, ПРАЙМ

Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента

Средняя розничная цена бензина в России с 30 сентября по 7 октября выросла на 0,15%, или на 9 копеек - до 58,81 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,09%,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:07+0300

2024-10-09T19:07+0300

2024-10-09T19:07+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 30 сентября по 7 октября выросла на 0,15%, или на 9 копеек - до 58,81 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,09%, или на 6 копеек, до 67,03 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 23 по 30 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,72 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,97 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11% - до 53,57 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 58,86 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,55% - до 79,29 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 1 по 7 октября составила 0,14%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 66 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал на Чукотке - на 7,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в пяти субъектах РФ, наиболее заметное - в Красноярском крае (-0,4%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.

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россия, росстат, азс, дизтопливо, цены на дизтопливо, цены на бензин