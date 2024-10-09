https://1prime.ru/20241009/benzin-852088714.html
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента - 09.10.2024, ПРАЙМ
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 30 сентября по 7 октября выросла на 0,15%, или на 9 копеек - до 58,81 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,09%,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:07+0300
2024-10-09T19:07+0300
2024-10-09T19:07+0300
энергетика
россия
росстат
азс
дизтопливо
цены на дизтопливо
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56705c51f5e73af3dbba0beb32cb18c8.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 30 сентября по 7 октября выросла на 0,15%, или на 9 копеек - до 58,81 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,09%, или на 6 копеек, до 67,03 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 23 по 30 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,72 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,97 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11% - до 53,57 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 58,86 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,55% - до 79,29 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 1 по 7 октября составила 0,14%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 66 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал на Чукотке - на 7,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в пяти субъектах РФ, наиболее заметное - в Красноярском крае (-0,4%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
https://1prime.ru/20240925/mazut-851763857.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/69/842206947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3e57cbb04c899e18f823e36ef84792.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, азс, дизтопливо, цены на дизтопливо, цены на бензин
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, АЗС, дизтопливо, цены на дизтопливо, цены на бензин
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,15 процента
Росстат: бензин на АЗС в РФ за неделю подорожал на 0,15%, дизтопливо на 0,09%
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 30 сентября по 7 октября выросла на 0,15%, или на 9 копеек - до 58,81 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,09%, или на 6 копеек, до 67,03 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 23 по 30 сентября, средняя цена бензина выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,72 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 66,97 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11% - до 53,57 рубля за литр, Аи-95 - на 0,05%, до 58,86 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,55% - до 79,29 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 1 по 7 октября составила 0,14%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 66 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал на Чукотке - на 7,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен наблюдалось в пяти субъектах РФ, наиболее заметное - в Красноярском крае (-0,4%).
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Экспорт одного вида топлива из России рекордно вырос