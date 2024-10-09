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В России практически нет безработицы, заявил Путин - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России практически нет безработицы, заявил Путин
В России практически нет безработицы, заявил Путин - 09.10.2024, ПРАЙМ
В России практически нет безработицы, заявил Путин
В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:37+0300
2024-10-09T21:56+0300
экономика
россия
владимир путин
экономика рф
безработица в россии
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что сейчас безработица в РФ находится "на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста".
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россия, владимир путин, экономика рф, безработица в россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ, безработица в России
21:37 09.10.2024 (обновлено: 21:56 09.10.2024)
 
В России практически нет безработицы, заявил Путин

Путин заявил, что безработица в России на исторически рекордно низком уровне

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сейчас безработица в РФ находится "на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста".
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ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинэкономика РФбезработица в России
 
 
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