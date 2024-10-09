https://1prime.ru/20241009/bezrabotitsa-852092314.html

В России практически нет безработицы, заявил Путин

В России практически нет безработицы, заявил Путин - 09.10.2024, ПРАЙМ

В России практически нет безработицы, заявил Путин

В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:37+0300

2024-10-09T21:37+0300

2024-10-09T21:56+0300

экономика

россия

владимир путин

экономика рф

безработица в россии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что сейчас безработица в РФ находится "на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста".

https://1prime.ru/20241009/putin-852091186.html

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россия, владимир путин, экономика рф, безработица в россии