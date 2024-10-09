https://1prime.ru/20241009/bezrabotitsa-852092314.html
В России практически нет безработицы, заявил Путин
В России практически нет безработицы, заявил Путин - 09.10.2024, ПРАЙМ
В России практически нет безработицы, заявил Путин
В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:37+0300
2024-10-09T21:37+0300
2024-10-09T21:56+0300
экономика
россия
владимир путин
экономика рф
безработица в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121113_0:149:2948:1807_1920x0_80_0_0_643cde1283cd96911ec9cb506f577eab.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В стране уже практически отсутствует безработица заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что сейчас безработица в РФ находится "на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста".
https://1prime.ru/20241009/putin-852091186.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121113_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_edc8aeeda1be9153623df73499a3e0a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика рф, безработица в россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ, безработица в России
В России практически нет безработицы, заявил Путин
Путин заявил, что безработица в России на исторически рекордно низком уровне